Le proposte UX e RX di Lexus per il 2023

Il brand Lexus di Toyota offre per il 2023 alcune interessanti proposte alimentate dalla tecnologia ibrida, in cui l'eleganza incontra l'attenzione ambientale.

Quest’anno sarà importante per Lexus, il brand premium appartenente al Gruppo Toyota; diverse infatti le proposte di rilievo di Lexus per il 2023 fra cui i crossover e i SUV di lusso ibridi ed elettrici.

Il brand è sul mercato internazionale dal 1989 e in Italia da ben trent’anni (ha fatto il suo ingresso nel nostro Paese nell’anno 1993).

Vediamo quindi quali sono le principali novità del marchio, con particolare attenzione alla gamma elettrificata, alimentata dalla tecnologia Premium Hybrid Electric.

Nuovo Lexus UX Hybrid: le proposte

Tra le proposte Lexus per il 2023 compare il nuovo Lexus UX (UX sta per Urban Crossover), il quale è un suv compatto di lusso con un look dinamico e accattivante. La gamma Lexus UX Hybrid è articolata in 4 allestimenti: DESIGN, allestimento di volume, (nelle versioni a 2 e a 4 ruote motrici); URBAN, allestimento di ingresso, (soltanto nella versione a 2 ruote motrici); F SPORT e LUXURY, allestimenti alto di gamma; l’allestimento F SPORT è disponibile sia in versione 2 che 4 ruote motrici, mentre l’allestimento LUXURY è esclusivamente in versione 4 ruote motrici.

Lexus UX è alimentato dalla tecnologia Premium Hybrid, tecnologia ibrida elettrica di quarta generazione che nella motorizzazione UX 250h sviluppa 184 CV/135 kW; il motore ha un’efficienza termica del 40% il che permette un notevole risparmio di carburante e ridotte emissioni di anidride carbonica (120 g/km fatta eccezione per l’opzione LUXURY, 135 g/km).

Lexus UX Hybrid, che unisce bellezza, eleganza e funzionalità, è caratterizzato da un’accelerazione lineare e da grandi agilità e precisione, che lo rendono perfetto per le tratte urbane. La linea altamente aerodinamica porta al top le prestazioni di guida.

Diversi i servizi a disposizione, fra cui quelli di analisi di guida, localizzazione della vettura (Find My Car), Hybrid Coach (per una guida più efficiente), gestione dell’assistenza e della manutenzione (eCare), monitoraggio della batteria, controlli da remoto e molto altro ancora.

Un valore aggiunto è rappresentato dalla grande cura per i dettagli e dalla lavorazione artigianale dei maestri Takumi.

Nuovo Lexus RX Hybrid: le proposte

Un’altra delle proposte di Lexus per il 2023 è il nuovo Lexus RX (RX sta per Radiant Crossover), un suv di grandi dimensioni. Per quanto riguarda gli allestimenti, si segnalano EXECUTIVE, LUXURY e F-SPORT+, tutti 4X4 alimentati dalla tecnologia Premium Hybrid.

EXECUTIVE è disponibile in due motorizzazioni: RX 350h Hybrid e RX 450+ Plug-in; l’allestimento LUXURY è disponibile nella motorizzazione RX Plug-in Hybrid mentre l’allestimento F-SPORT+ nella motorizzazione RX Hybrid Turbo.

La motorizzazione Premium Hybrid gestisce la potenza del motore a benzina da 2,5 l e di quelli elettrici erogando 250 CV (accelerazione da 0 a 100 in 7,9 secondi). Il sistema si ricarica durante la guida, in frenata oppure quando si procede per inerzia.

La motorizzazione Plug-in Hybrid offre un’accelerazione da 0 a 100 in 6,5 secondi (eroga 309 CV). L’autonomia elettrica è di oltre 65 km.

Massime prestazioni per la motorizzazione RX 500h, la prima Lexus turbo ibrida; accelerazione da 0 a 100 in 6,2 (eroga 371 CV). Il sistema di controllo della forza motrice DIRECT4 assicura una perfetta stabilità della guida anche alle alte velocità.