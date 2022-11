Siete alla ricerca delle migliori berline familiari? Vi sveliamo le nostre preferite. Per coloro che non sono rimasti colpiti dalla Peugeot 3008, dalla Hyundai Tucson e dalla Renault Austral, ecco tre berline familiari da scegliere che mantengono le loro promesse.

Le tre migliori berline familiari: opzioni da preferire ai SUV

La Skoda Octavia

Non se ne sente più parlare molto da quando è stata rinnovata nel 2020, ma la nuova Skoda Octavia ha riscosso un grande successo fin dalla sua uscita. Ed è giusto così, perché la berlina ceca è una proposta eccellente in questa nuova generazione. Questa Octavia è più sexy nelle forme e ha molte qualità.

Niente di spettacolare nella parte anteriore, ma nella parte posteriore i passeggeri saranno felici di godere di un sedile a panchina ben progettato e di uno spazio reale per le gambe, anche per le persone alte.

I punti di forza della Skoda Octavia:

Prezzi interessanti

Interni e bagagliaio spaziosi

Molti aspetti pratici

Sospensioni confortevoli

Punti deboli della Skoda Octavia:

Telaio poco dinamico

Ergonomia discutibile

Diesel rombanti

La Citroën C5 X

È possibile voler guidare una berlina senza essere classici. Un esempio concreto è la nuova Citroën C5 X che, pur non impressionando per la sua disposizione interna piuttosto convenzionale, non ha rivali in termini di silhouette.

La hatchback con i galloni non è diversa solo nella forma.

I punti di forza della Citroën C5:

Comfort imbattibile

Interessante rapporto prezzo-prestazioni

Punti deboli della Citroën C5:

Manipolazione maldestra

Gamma limitata del motore

La Peugeot 508

La Peugeot 508 non è destinata alle famiglie in cerca di spazio. Con la sua carrozzeria da berlina ribassata tipo coupé, l’auto francese ha scelto di dare la priorità allo stile. Ma se lo spazio posteriore non è il suo punto di forza, la Leonessa colpisce per la spettacolare disposizione degli interni. Buona tourer, più piacevole da guidare rispetto alle rivali citate, la Peugeot non trascura il comfort.

I punti di forza della Peugeot 508:

Interessante layout interno

Finitura accurata

Telaio bilanciato e abbastanza confortevole

Punti deboli della Peugeot 508: