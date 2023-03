La Lexus RX450h è tutt’altro che poco appariscente ed è caratterizzata dalla nuova griglia trapezoidale del marchio, evidenziata da un bordo cromato e incorniciata da fari a LED a tripla L.

All’interno, la RX450h è all’insegna del lusso e del comfort, con cinque sedili reali in un ambiente raffinato. Un grande schermo da 31 cm di diagonale sul cruscotto visualizza le informazioni sulla navigazione e sul veicolo, mentre l’head-up display mantiene il conducente concentrato sulla strada.

Lexus RX450h Hybrid: caratteristiche, design, motori, prestazioni

Motori

Dotata di un sistema ibrido da 313 CV (230 kW), la Lexus RX 450h combina un motore a benzina V6 da 3,5 litri a iniezione diretta da 2262 CV (193 kW) e 335 Nm con due motori elettrici da 167 e 68 CV, suddivisi tra l’asse anteriore e posteriore e alimentati da una batteria Ni-Mh.

In termini di prestazioni, la Lexus RX 450h è in grado di scattare da 0 a 100 km/h in 7,7 secondi e di raggiungere i 200 km/h di velocità massima.

Consumo di carburante della Lexus RX 450h

Secondo le stime NEDC, il consumo di carburante della RX 450h parte da 5,3 l/100 km, equivalenti a 122 g CO2/km.

In realtà, il consumo di carburante può variare notevolmente a seconda della modalità di guida e del tipo di percorso effettuato.

Le modalità di guida

Il selettore delle modalità di guida consente al conducente di scegliere tra diverse impostazioni e di adattare la rigidità degli ammortizzatori, la potenza erogata dal motore, la risposta all’accelerazione e di modificare alcuni parametri del motore e del telaio.

Le diverse modalità sono elencate di seguito:

La modalità “ECO” modera l’erogazione di potenza, la risposta dell’acceleratore e il funzionamento del climatizzatore per ottenere il massimo risparmio di carburante.

modera l’erogazione di potenza, la risposta dell’acceleratore e il funzionamento del climatizzatore per ottenere il massimo risparmio di carburante. La modalità “NORMAL” offre il giusto equilibrio tra prestazioni e risparmio di carburante (in modalità “ECO” o “NORMAL”, le impostazioni delle sospensioni favoriscono il comfort).

offre il giusto equilibrio tra prestazioni e risparmio di carburante (in modalità “ECO” o “NORMAL”, le impostazioni delle sospensioni favoriscono il comfort). La modalità “SPORT” offre prestazioni più elevate grazie a una risposta più vivace del motore e all’assistenza elettrica dello sterzo. Con le sospensioni adattive (AVS) opzionali, la modalità Sport è sostituita dalle modalità SPORT S e SPORT S+.

offre prestazioni più elevate grazie a una risposta più vivace del motore e all’assistenza elettrica dello sterzo. Con le sospensioni adattive (AVS) opzionali, la modalità Sport è sostituita dalle modalità SPORT S e SPORT S+. Modalità CUSTOMIZE , che consente al guidatore di regolare le impostazioni di motore, ibrido, telaio e climatizzazione in base alle proprie preferenze.

, che consente al guidatore di regolare le impostazioni di motore, ibrido, telaio e climatizzazione in base alle proprie preferenze. Modalità EV Drive, che offre la guida completamente elettrica per brevi distanze a seconda del livello di carica della batteria.

LEGGI ANCHE: