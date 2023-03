Costruito sulla stessa base del Toyota bZ4X, la Lexus RZ 450e riprende il DNA degli altri modelli del marchio. Più grande del modello Toyota, l’RZ 450e è lunga 4,81 metri, larga 1,90 metri e alta 1,64 metri.

All’interno, la RZ elettrica è dotata di un grande schermo touchscreen da 14 pollici che completa la strumentazione digitale. Come per il modello Toyota, sarà possibile optare per un classico volante rotondo o per un volante Yoke simile a quello offerto da Tesla sulla sua nuova Model S.

Lexus RZ 450e: caratteristiche, design, motori, prestazioni

Propulsione e prestazioni della RZ 450e

Sebbene sia probabile una versione a due ruote motrici, la Lexus RZ elettrica è attualmente limitata a una configurazione a trazione integrale. Combinando un motore da 150 kW all’anteriore con un’unità da 80 kW al posteriore, si ottengono 230 kW di potenza (313 CV) e 435 Nm di coppia.

In termini di prestazioni, il tempo limite da 0 a 100 km/h è di 5,6 secondi, mentre la velocità massima è di 160 km/h.

Batteria e autonomia

Identica a quella del SUV elettrico di Toyota, la batteria che alimenta la RZ 450e ha una capacità energetica combinata di 71,4 kWh.

Ancora in attesa di omologazione ufficiale, l’autonomia è indicata in oltre 400 chilometri con un consumo inferiore a 18 kWh/100 km.

Lexus RZ 450e – caratteristiche principali

Sterzo elettronico One Motion Grip

Volante a farfalla Steer-By-Whire

Trazione integrale intelligente DIRECT4

Tetto panoramico oscurante

Sistema di riscaldamento radiante

Sistema di assistenza alla guida proattivo

Display head-up

Telecamera a 360° e sensori di parcheggio intelligenti anteriori e posteriori

Apertura/chiusura elettrica del bagagliaio con comando a pedale

Display centrale touch-screen da 14″ con sistema di navigazione Lexus Link

Cerchi da 20

Sistema di sicurezza Lexus + 3

Rivestimenti in Ultrasuede con sedili anteriori riscaldati e ventilati

Sistema audio Mark Levinson

