Se siete rimasti scioccati dall’aumento del prezzo della Tesla Model 3, aspettate di scoprire i dettagli sulla Lightyear One.

Lightyear One: i prezzi salgono alle stelle

Le prime 150 unità del Lightyear One Pioneer Edition sono state probabilmente tutte vendute, nonostante il prezzo già elevato di 150.000 euro.

Ora è il momento per il produttore di offrire la seconda serie, la Limited Edition, in vendita a un prezzo molto più alto. L’aumento è di 100.000 euro. Nessun errore di battitura, ci sono 5 zeri, cioè centomila euro e il 66% di aumento. Per questo prezzo, la definizione tecnica rimane la stessa, cioè una batteria da 60 kWh, pannelli solari e un’autonomia annunciata a 700 km. Ma il team sul posto giustifica questo aumento descrivendo il prezzo come “realistico” in relazione ai costi di sviluppo e produzione.

La produzione dovrebbe iniziare alla fine dell’anno a Valmet in Finlandia. Al momento, Lightyear sta dando gli ultimi ritocchi ai 16 prototipi di validazione finale. Il Lightyear One è previsto per una produzione totale di 964 unità. È un’impresa ardua, visto il prezzo.

Va ricordato che il produttore prevede di lanciare un secondo modello entro il 2025. Sarà molto più accessibile, dato che il prezzo indicativo è di 30.000 euro.

Ha anche concluso una partnership con Lease Plan, che si è impegnata ad acquisire 5.000 esemplari di questo Lightyear Two.

Aumenti di prezzi: la fine di Tesla è vicina?

Nelle ultime settimane, Tesla ha violentemente capovolto le etichette sulla sua “3”. Attraverso diversi aumenti, come sempre ingiustificati, il prezzo della più piccola Tesla è ora di 49.990 euro. Tra l’aumento lordo del prezzo e la perdita di una parte del vantaggio fiscale, l’inflazione raggiunge i 10.000 euro per il modello di base! Questo è sufficiente per scoraggiare seriamente gli acquirenti.

Per non parlare del fatto che il marchio ha previsto di aprire i suoi caricabatterie ad altri utenti. Ciò, quindi, ha permesso di perdere uno dei principali interessi nella scelta rispetto agli altri.

A contribuire è anche il fatto che le prossime consegne di Model 3 non sono previste fino a novembre 2022. Questo farà esitare le persone con una concorrenza sempre più acuta e varia. Quest’anno non dovrebbe quindi essere buono per l’azienda americana.