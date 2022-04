Il Lucid Air Grand Touring è ora disponibile in una versione Performance. Mentre il Lucid Air Dream Edition è stato appena rilasciato, non senza distinzione, il giovane marchio americano continua a sviluppare la sua gamma. Ora è il turno della gamma media Grand Touring di annunciare qualcosa di nuovo, compresa una versione Performance più potente e costosa.

La Lucid Air Grand Touring è appena sotto la Dream Edition nella gamma del produttore. Annunciato come un unico modello, avrà anche una variante Performance. Un badge suggestivo che promette una potenza totale di 1.064 CV con i suoi due motori elettrici. Sono 234 CV in più rispetto alla Lucid Air Grand Touring convenzionale. Questo è sufficiente per ridurre il tempo da 0-60 miglia (0-96km/h) a 2,6s, o 0,4s in meno.

Gamma ridotta sul Grand Touring Performance

Non ci sono molti dettagli sugli altri elementi, ma la versione Performance siederà esclusivamente su ruote Aero Sport da 21 pollici dotate di pneumatici Pirelli P-Zero PZ4.

Questo “limita” la sua autonomia a 717 km, mentre la sua controparte più ragionevole promette 754 km con le stesse ruote. Da notare che, con ruote da 19 pollici, quest’ultimo vanta un’autonomia di 830 km!

Tuttavia, i clienti dovranno pagare 179.000 dollari per la Grand Touring Performance, che è 40.000 dollari in più rispetto alla versione classica. Questo è un prezzo salato da pagare, ma dovrebbe essere una consolazione per coloro che hanno perso la Dream Edition.

A differenza di quest’ultima, il futuro rivale di Tesla Model S sarà disponibile nella futura gamma europea.