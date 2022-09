Il Luxgen n7 è una sorta di rinascita per il marchio taiwanese. Principale produttore di automobili di Taiwan, Yulon ha prodotto fino al 2009 solo veicoli per produttori giapponesi. In seguito ha lanciato il proprio marchio: Luxgen (mix di luxury ed engineering).

Il produttore ha rapidamente lanciato le sue reti in Russia, Cina e Medio Oriente.

Le ambizioni sono enormi, ma tra i piani e la loro realizzazione a volte c’è un grande salto. Le vendite non hanno mai superato le 100.000 unità, cinque volte meno di quanto sperato. Oggi il marchio si è chiuso completamente al mercato nazionale e ha ridotto seriamente la sua gamma.

Con le auto elettriche, Yulon vede una nuova speranza.

Ha infatti unito le forze con Foxconn. Yulon è responsabile della parte auto, mentre Foxconn è responsabile di tutte le nuove tecnologie (multimedia, connettività, ausili alla guida, ecc.). L’associazione riecheggia quella del lancio, dato che Luxgen era allora partner di HTC…

Luxgen n7, il produttore si rilancia con l’aiuto di Foxconn

Nell’autunno del 2021, Foxconn ha presentato tre modelli per lanciare il nuovo marchio Foxtron. Ovviamente i piani sono stati rivisti.

Il modello di produzione ora annunciato porta infatti il nome di Luxgen n7. Solo un cambio di nome. È ovviamente derivata dal concept del SUV Model C presentato nel 2021 e firmato da Pininfarina. Troviamo le linee principali, senza molta originalità. Come promemoria, Foxconn ha parlato di una lunghezza di 4,64 m e di un passo di 2,86 m, che collocherebbero questo modello nel segmento C contro l’ID.4/Enyaq, ad esempio, ma con 7 posti.

La base è la piattaforma MIH di Foxconn. Una piattaforma modulare aperta ad altri costruttori, in quanto il gruppo taiwanese mira a diventare una sorta di “Magna asiatica”. Il concept aveva 4 ruote motrici, 300 kW/700 Nm, un Cx di 0,27… L’autonomia indicata era di 700 km, per una batteria di soli 56 kWh. Si tratta di una cifra molto buona per un veicolo di queste dimensioni, anche con un ciclo favorevole come il NEDC o il CLTC. Per il momento, tuttavia, non sono state confermate le cifre per il modello di produzione.

Il Luxgen n7 può già essere prenotato al prezzo annunciato di 1 milione di dollari taiwanesi, pari a 32.900 euro.

