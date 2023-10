Il procedimento e gli ingredienti ideali per fare un profumo per auto fai da te.

Un profumo per auto aiuta sicuramente a rimuovere i cattivi odori presenti nell’abitacolo e una vettura in grado di emanare un buon odore stimola anche la permanenza nella stessa dato che in automobile si passano parecchie ore della giornata, soprattutto se la si usa come mezzo di locomozione per recarsi al lavoro, cosa vi è di meglio per allietare l’utilizzo di un profumo fai da te? Scopriamo come farlo.

Come fare un profumo per auto: ricetta fai da te

Per creare un profumo fai da te si possono utilizzare le bucce di arance, limoni, mapo, o clementine, senza dimenticare anche i cedri. Un profumo agli agrumi infatti è la soluzione perfetta per rimuovere i cattivi odori dall’abitacolo.

Il primo passo è far essiccare al forno le scorze degli agrumi scelti per massimo 45 minuti ad una temperatura prossima ai 45° quindi decisamente bassa, una temperatura più alta le brucerebbe e questa è una situazione che si vuole assolutamente evitare.

Dopo che questi sono essiccati inserire la composizione mista degli agrumi di vostra scelta in sacchetti di iuta o canapa assieme al sale grosso ed al bicarbonato.

Ecco quindi che si ha un profumatore per auto realizzato da soli, pochi ingredienti una semplice preparazione ed il gioco è fatto. Oltre che essere facile da preparare è anche economico perché con il costo della frutta si arriva alla fine ad avere il prezzo di un deodorante per ambienti già pronto all’uso.

Naturalmente non vi è la stessa soddisfazione che si ha quando lo si realizza con le proprie mani. Come logico un prodotto di questo tipo essendo realizzato con ingredienti naturali avrà una durata decisamente inferiore rispetto ai deodoranti per auto, se termina la sua funzione basterà crearlo nuovamente.

Può essere un’alternativa ai deodoranti per auto ed anche un modo per essere un po’ creativi ed originali.

