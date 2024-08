Mercedes Classe G 2024, il re dell'off-road made in germany si presenta ancora più evoluto.

Mercedes ha mostrato ad inizio anno le immagini della versione 2024 della Classe G una vettura che quest’anno compie i 35 anni dalla sua nascita e che da quel momento uno dei veicoli più venduti ed apprezzati dal pubblico di tutto il mondo, per il suo essere poliedrico ed adatto anche ad ogni decennio.

Mercedes Classe G, interni iper tecnologici

La Mercedes Classe G 2024 si presenta rinnovata negli interni, oltre che negli esterni, in particolare al primo sguardo si apprezza il nuovo volante, ora identico al resto della gamma che porta l’abitacolo ad essere più moderno.

Sul fronte della tecnologia vi sono due schermi da 12,3 pollici per la strumentazione ed il sistema di infotainment MBUX che è compatibile con Android Auto ed Apple Car Play. Optional per i passeggeri posteriori anche due schermi da 11,6 pollici.

Nel modello 2024 il sistema MBUX ha oltre alla realtà aumentata la possibilità di essere gestito tramite controllo vocale, in questo modo non si staccano le mani dal volante così da concentrarsi maggiormente sulla strada.

Per i sedili questi si presentano ottimamente rifiniti e confortevoli come ci si aspetta da una vettura di questo tipo che è un’ottima compagna di viaggio nonostante non è una classica automobile ma più un fuoristrada.

I prezzi sono da auto di livello premium

La Classe G è sempre stata un’auto costosa, anche la generazione 2024 non fa eccezione. Per chi volesse la versione dotata di motore a benzina, il listino apre a 155.669 euro, la diesel parte da 139.669 mentre la AMG costa 202.379 euro.

Per le elettriche, l’edition one si avvicina alla AMG mentre la “base” è comunque cara con un prezzo di 169.840 euro.