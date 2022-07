Mini sta testando una Cooper SE cabriolet elettrica. Sebbene le cabrio siano sempre più rare nelle gamme delle case automobilistiche, Mini non ha intenzione di abbandonare questo tipo di carrozzeria. L’azienda britannica ha già confermato il lancio di una nuova generazione della sua cabriolet, per il 2025.

Mini sta testando una Cooper SE cabriolet elettrica

Verrà offerto in versione elettrica? Per il momento, il marchio lascia il dubbio. È molto probabile, dato che Mini vuole diventare un marchio 100% elettrico entro il 2030. Prima di ciò, il produttore ha progettato un esemplare unico dell’attuale cabriolet con un motore elettrico. Questo veicolo sarà presentato negli Stati Uniti in occasione di un evento comunitario chiamato “Mini takes the States”.

La base è una Mini Cooper S Cabriolet. E logicamente troviamo la scheda tecnica della versione elettrica della 3 porte, la Cooper SE (che rappresenta già un terzo delle vendite della Hatch). Il blocco da 135 kW (184 CV) consente alla vettura di passare da 0 a 100 km/h in 7,7 secondi. La portata è di 230 km. L’integrazione dei componenti nel telaio fa sì che il bagagliaio sia ancora più piccolo, mentre nella versione a combustione è di soli 160 litri!

Questa Mini unisce così il piacere della guida elettrica a quello della guida con il vento tra i capelli, essendo il veicolo una vera e propria cabriolet a 4 posti, con una capote che si apre in 18 secondi (su una Fiat 500e scompare solo la parte superiore del tetto).

Mini potrebbe svelare un nuovo crossover elettrico

Secondo le speculazioni iniziali, si distinguerà dal resto della gamma con un design “più radicale”.

È difficile dare più dati tecnici al momento, ma dovrebbe colmare il divario con una lunghezza compresa tra 4,05 m e 4,20 m.

Questo lo metterebbe nel segmento dei piccoli crossover dove si trovano soprattutto la Opel Mokka-E, la DS 3 Crossback e-Tense o la Hyundai Kona Electric. Secondo i giornalisti britannici, questo modello, che è attualmente in fase di sviluppo, potrebbe essere presentato alla fine dell’anno e potrebbe arrivare sulle strade nel 2023.