Mitsubishi Colt 2023: una Renault Clio giapponese

Dopo l’ASX, il marchio sta per riproporre un secondo nome per la sua futura city car di segmento B: la Mitsubishi Colt. Questo è un nome che il marchio dei tre diamanti non vedeva dal 2012. All’epoca, si trattava di una smart forfour di prima generazione abilmente rivista, che ha avuto una carriera piuttosto discreta sul nostro territorio.

Questa volta, però, sarà una Renault Clio completamente rivista.

Mitsubishi Colt: ibrida, come la Renault Clio

Non c’è dubbio, questa settima Colt (sì, la prima generazione è stata lanciata alla fine degli anni ’70!) sarà basata sulla stessa piattaforma CMF-B su cui si basano sia la Captur che la Clio. All’inizio dello scorso anno, il produttore giapponese ha annunciato che sarebbero stati “veicoli gemelli” con Renault. E questa Colt, come specificato nel comunicato stampa, sarà prodotta in Turchia, a Bursa, come la city car francese (la ASX sarà prodotta in Spagna a Valladolid accanto alla Captur).

E la prima immagine condivisa da Mitsubishi non lascia dubbi. Se la Colt è ancora in agguato nell’ombra, possiamo indovinare la sua forma un po’ più della ASX. E se il frontale non ha nulla a che fare con quello della Clio, con una firma luminosa completamente nuova e una griglia tipica di Mitsubishi, troviamo gli stessi vetri laterali, gli stessi pannelli della carrozzeria, gli stessi tagli, insomma la stessa silhouette della vettura francese.

No, il marchio giapponese non si accontenterà di un semplice rebadging come Mazda ha fatto recentemente per il suo nuovo 2, ma la somiglianza familiare sarà ancora evidente da certe angolazioni.

La Colt condividerà anche la sua gamma di motori con la Clio. Mitsubishi non sta ancora dando dettagli ma parla di una “vasta gamma di propulsori”. Mentre il motore ibrido E-Tech da 145 CV è già garantito per arrivare sotto il cofano, il resto è un’ipotesi.

Poiché è già certo che non ci sarà solo un motore, potremmo trovare la maggior parte dei blocchi di benzina della Losange city car (65, 90 e 140 CV). Forse potremmo anche rivedere il diesel dCi blu 100 CV e la variante GPL 100 CV, ma non è sicuro.

Un lancio nell’autunno 2023 per la Mitsubishi Colt

Il programma annunciato dal presidente di Mitsubishi Francia, Patrick Gourvennec, sembra essere seguito alla lettera. L’ASX sarà commercializzato inizialmente nella primavera del 2023. La Colt seguirà verso la fine dell’anno, più precisamente in autunno.