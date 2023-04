C’è stato un tempo in cui i veicoli commerciali non erano semplici cubi bianchi standardizzati condivisi da una moltitudine di marchi. Negli anni ’50 e ’60, ogni Paese aveva il suo o i suoi modelli iconici. In Francia c’erano la Renault Estafette o la Citroën HY. Nel Regno Unito, la Morris J-Type la faceva da padrona.

Il veicolo veniva prodotto a Oxford, nella fabbrica che oggi assembla la Mini… La nuova fabbrica sarebbe stata situata nella stessa regione. La rinascita di questo veicolo utilitario viene ufficializzata nel 2019, con un design retrò, ma una tecnologia molto attuale: telaio in alluminio, carrozzeria in carbonio e motore elettrico. Per far parlare di sé, i prototipi sono stati mostrati in vari programmi televisivi, in particolare nel Travel Show della BBC.

Morris JE: caratteristiche, design, motori

Il prototipo finale viene presentato al Millbrook Commercial Vehicle Show nel settembre 2022, mantenendo le promesse iniziali: un carico utile di una tonnellata, un vano di carico lungo 2,4 m in grado di trasportare due euro-pallet o fino a 6,5 m3 , una capacità di traino fino a una tonnellata e un’autonomia fino a 400 km con una carica di 50 kW. I fondatori promettono anche contenuti tecnici aggiornati in termini di ausili alla guida e connettività.

Oggi, Morris Commercial ha confermato di aver ottenuto il finanziamento per finalizzare la produzione del veicolo e spera di consegnarlo all’inizio del prossimo anno. I preordini sono già aperti e il prezzo indicato lo renderà un veicolo di comunicazione. La Morris JE parte da 60.000 sterline (68.000 euro). È costoso e gli obiettivi di produzione rimangono limitati. In questo caso, non ci sono ambizioni eccessive, in quanto il piano è di produrre 1000 unità all’anno.

In seguito, Morris prevede di offrire versioni pick-up e minibus del suo piccolo e grazioso veicolo utilitario. Riuscirà a mettere in ombra il Volkswagen ID.Buzz? Va notato che la start-up intende commercializzare il suo veicolo anche nell’Europa continentale…

