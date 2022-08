Neco NC-N01: una nuova roadster 125 cc in stile belga

Dopo gli scooter, le moto? È questa la strada intrapresa dal marchio belga, finora specializzato in piccoli scooter urbani.

Poco conosciuto in Belgio, Neco è un marchio belga piuttosto attivo, con una bella gamma di modelli da 50 e 125 cc da qualche anno. Nel 2022, il produttore passerà alle moto, con un roadster Neco NC-N01 per i motociclisti urbani.

Neco NC-N01: una moto all’italiana?

La Neco NC-N01 è una piccola moto urbana dallo stile dinamico e pulito. Un look moderno che ricorda alcuni codici estetici italiani, come la MV Agusta Brutale. Faro ovale, silhouette filante, spoiler laterali, forma del serbatoio… La roadster firmata Neco vuole valorizzare il proprio valore, e per farlo si ispira ai migliori. Il tutto poggia su cerchi da 17 pollici, con pneumatici da 110 mm all’anteriore e 130 mm al posteriore.

La sella duo a gradini dovrebbe fornire un buon supporto al pilota (che si trova a 815 mm) e, se necessario, ospitare anche un passeggero.

Disponibile in nero o grigio, l’NC-N01 sembra beneficiare di un assemblaggio e di una finitura accurati. L’equipaggiamento della moto contribuisce alla qualità percepita (almeno attraverso le immagini) dell’insieme, in particolare con l’illuminazione interamente a LED e il tachimetro digitale.

Fino a 100 km/h

Dietro l’aspetto gradevole, il Neco NC-N01 è alimentato da un motore monocilindrico a 4 tempi raffreddato a liquido da 124,2 cc. Ciò consente di ottenere una potenza massima di 11 kW (ovvero il limite di 15 CV secondo il regolamento A1) e una velocità massima di circa 100 km/h. La Neco non è la moto più veloce della sua categoria (una KTM Duke 125 raggiunge senza problemi i 120 km/h), ma si fa perdonare dal rapporto prestazioni/prezzo.

Il telaio si basa su un sistema frenante combinato anteriore/posteriore, una forcella rovesciata all’anteriore e un monoammortizzatore al posteriore. Ipotizzando un consumo medio di 3 l/100 km, la NC-N01 e il suo serbatoio da 17 litri dovrebbero teoricamente avere un’autonomia di circa 560 km! In altre parole, una macchina ideale per gli spostamenti urbani di tutti i giorni, pur consentendo qualche uscita sulle strade secondarie se necessario. Prezzo: 3.499 euro.

La moto in breve