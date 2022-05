MotoGP Mugello, vince Bagnaia: secondo il campione in carica Quartararo

Francesco Bagnaia ha vinto il GP di Mugello in occasione della gara di MotoGP che si è tenuta nella giornata di domenica 29 maggio sul Mugello Circuit. Il pilota, proprio come quanto avvenuto durante il GP di Spagna, si è posizionato davanti al campione del mondo in carica Fabio Quartararo e ad Aleix Espargaro.

Il Gran Premio del Mugello 2022 è stato disputato sul Mugello Circuit nella giornata di domenica 29 maggio a partire dalle 14:00 ora italiana. L’evento è stato trasmesso in diretta televisiva su sul canale 208 SkySportMotoGP di Sky e su TV8 e in streaming su TV8.it, SkyGo e NOW TV e si è concluso con il trionfo di Francesco Bagnaia con Ducati.

Con la sua vittoria a GP di Mugello di MotoGP, Bagnaia si è classificato davanti al francese Fabio Quartararo, attuale campione del mondo in carica e in gara con Yamaha, e Aleix Espargaro con l’Aprilia.

Ordine di arrivo al GP disputato sul Mugello Circuit

In relazione al MotoGP di Mugello, la classifica ufficiale stilata in ordine d’arrivo risulta essere la seguente:

Francesco Bagnaia con Ducati; Fabio Quartaro con Yamaha; Aleix Espargaro con Aprilia; Johann Zarco con Ducati; Marco Bezzecchi con Ducati; Luca Marini con Ducati; Brad Binder con KTM; Takaaki Nakagami con Honda; Miguel Oliveira con KTM; Marc Marquez con Honda; Fabio Di Giannantonio con Ducati; Maverick Vinales con Aprilia; Jorge Martin con Ducati; Alex Marquez con Honda; Jack Miller con Ducati; Darryl Binder con Yamaha; Franco Morbidelli con Yamaha; Pirro con Ducati; Remy Gardner con KTM; Andrea Dovizioso con Yamaha; Fernandez con KTM; Lorenzo Savadori con Aprilia; Enea Bastianini con Ducati; Alex Rins con Suzuki; Joan Mir con Suzuki; Pol Espargaro con Honda.

