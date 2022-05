Motogp, Gran Premio d’Italia al Mugello: orari e dove vederlo

Il Gran Premio d’Italia di MotoGp si correrà, come ogni anno, a Mugello, in Toscana. Noi italiani guarderemo emozionati e con un po’ di nostalgia questa tanto attesa gara, perchè mancherà per la prima volta l’idolo di tanti appassionati delle due ruote: Valentino Rossi.

MotoGp, domenica 29 maggio 2022 si correrà il Gran Premio d’Italia

Tanta Italia sul podio del Gran Premio di Francia. Nell’ultima gara di MotoGp ha trionfato Enea Bastianini, con la sua Ducati Desmosedici GP2021. Un secondo posto tanto atteso, che conferma per la seconda volta di fila che la Desmosedici2022 va forte, è quello di Miller, che conquista il secondo podio del Mondiale. Oltre alla Ducati, va sul podio anche la scuderia veneta Aprilia Racing grazie ad Aleix Espargarò che ha conquistato il terzo posto.

Il Gp d’Italia oltre a regalarci spettacolo, ci farà sentire un po’ malinconici. Per la prima volta non vedremo correre Valentino Rossi, ragion per cui, verrà ufficialmente ritirato, prima della corsa, il suo numero di gara: il 46. Il ritiro ufficiale del numero 46 sarà in onda sabato 28 maggio 2022 su Sky Sport MotoGp (canale 208).

Il programma dettagliato

Il programma del Gran Premio d’Italia accenderà i motori a partire dal 27 maggio 2022 e terminerà domenica 29 maggio 2022.

Andiamo a vedere il programma nel dettaglio.

Venerdì 27 maggio

Ore 8.55: prove libere 1 Moto3

Ore 9.50: prove libere 1 MotoGP

Ore 10.50: prove libere 1 Moto2

Ore 11.50: paddock live

Ore 13.00: paddock live

Ore 13.10: prove libere 2 Moto3

Ore 14.05: prove libere 2 MotoGP

Ore 15.05: prove libere 2 Moto2

Ore 16.00: Paddock Live

Ore 16.15: Paddock Live Show

Ore 16.45: Talent Time

Sabato 28 maggio

Ore 8.55: prove libere 3 Moto3

Ore 9.50: prove libere 3 MotoGP

Ore 10.50: prove libere 3 Moto2

Ore 11.50: Paddock Live

Ore 12.15: Paddock Live

Ore 12.30: qualifiche Moto3

Ore 13.30: prove libere 4 MotoGP

Ore 14.10: qualifiche MotoGP

Ore 15.10: qualifiche Moto2

Ore 16.45: Paddock Live Show

Ore 17.15: Talent Time

Ore 17.30: conferenza stampa qualifiche

Domenica 29 maggio

Ore 8.55: warm up Moto3, Moto2, MotoGP

Ore 10.30: Paddock Live

Ore 11.00: gara Moto3

Ore 12.00: Paddock Live

Ore 12.20: gara Moto2

Ore 13.15: Paddock Live

Ore 13.30: Grid

Ore 14.00: gara MotoGP

Ore 15.00: Zona Rossa

Ore 16.00: Race Anatomy MotoGP

Dove vedere il Gran Premio d’Italia

Il quarto appuntamento europeo delle due ruote si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport MotoGp (canale 208) e su SkySport1 (canale 201). In streaming, invece, il Gran Premio d’Italia si potrà vedere su NOW e Sky Go accedendo alle piattaforme con le proprie credenziali. L’appuntamento italiano delle due ruote sarà visibile anche in chiaro in diretta su TV8.

Enea Bastianini, Fonte foto: profilo Facebook ufficiale di Enea Bastianini