Nissan Navara: prezzo e scheda tecnica

La Nissan Navara è il potente pick-up con trazione integrale e incredibili capacità di carico e di traino. Il 4×4, inoltre, si riconferma come il veicolo ideale per affrontare i percorsi più impervi e per portare a termine i lavori più impegnativi e pesanti. Vediamo, quindi, prezzo e scheda tecnica del Nissan Navara.

Nissan Navara: scheda tecnica

La Nissan Navara è equipaggiata esclusivamente con propulsori diesel di due differenti potenze: il motore single-turbo 2.3 dCi 4WD ha una potenza totale di 163 CV ed è abbinato a cambio manuale a 6 rapporti mentre il motore twin-turbo 2.3 dCi 4WD ha una potenza totale di 190 CV e 450 Nm di coppia massima ed è abbinato a cambio manuale a 6 rapporti o cambio automatico a 7 rapporti. I consumi del pick-up sono compresi tra 7 e 9,5 l/100 km mentre le emissioni di CO2 sono comprese tra 184 e 249 g/km.

Il design esterno si pone in linea con l’estetica robusta dei pick-up prodotti dalla casa automobilistica giapponese nel corso di oltre 80 anni. Il 4×4 ha un aspetto maestoso e un profilo aerodinamico. L’imponente frontale è dotato di gruppi ottici con tecnologia LED che conferiscono un tocco di modernità a un design sviluppato nel solco della tradizione. Le fiancate laterali, poi, si contraddistinguono per la presenta di ruote messe in risalto dagli ampi passaruote.

Il pick-up Navara è disponibile nelle configurazioni King Cab e Double Cab: nel primo caso, si ha a disposizione un pianale lungo 1.800 mm e portiere posteriori con apertura verso l’esterno mentre, nel secondo caso, si ha un pianale di lunghezza ridotta a 1.585 mm, 4 porte a dimensione piena e un abitacolo capace di ospitare fino a 5 persone.

La Nissan Navara ha una lunghezza di 5.255 mm, una larghezza di 2.085 mm e un’altezza di 1.822 mm mentre il passo misura 3.150 mm.

Design interno e infotainment

Il design interno della Nissan Navara presenta un abitacolo premium che si contraddistingue per l’utilizzo di materiali di alta qualità e di un apparato tecnologico e multimediale estremamente innovativo. La plancia è fornita di display touchscreen da 7” attraverso il quale ricorrere al sistema di infotainment o impostare il climatizzatore bi-zona. Il comfort, invece, è garantito dall’introduzione di elementi come i comandi al volante o i nuovi sedili ergonomici.

Il pianale del pick-up giapponese possiede una capacità massima di carico utile pari a 1.180 kg mentre la capacità di traino corrisponde a 3.500 kg.

L’apparato tecnologico della Nissan Navara include il sistema di assistenza per le partenze in salita Hill Star Assist, il controllo della velocità in discesa Hill Descent Control, il differenziale a slittamento limitato a controllo elettronico (ELSD), il differenziale posteriore con blocco elettronico.

Il prezzo

Dopo aver visto la scheda tecnica, è giunta l’ora di scoprire il prezzo del Nissan Navara. Il potente pick-up a trazione integrale è presente a listino nei seguenti allestimenti e prezzi:

Visia King Cab a partire da 24.975 euro;

Visia Double Cab a partire da 27.025 euro;

Acenta King Cab a partire da 29.405 euro;

Acenta Double Cab a partire da 31.155 euro;

N-Connecta Double Cab a partire da 33.785 euro;

Tekna Double Cab a partire da 37.490 euro;

N-Guard Double Cab a partire da 40.030 euro

