Noleggio a lungo termine: perché orientarsi su una Volkswagen

Il noleggio a lungo termine, che sia da parte di aziende o privati cittadini, negli ultimi tempi ha conosciuto un forte incremento.

I vantaggi legati al noleggio sono molteplici, ancor più se è una PMI a usufruirne: dalla possibilità di non immobilizzare un capitale iniziale, fino al liberarsi di ogni preoccupazione di tipo gestionale, come scadenze e spese di manutenzione, assicurazione, soccorso ecc. a fronte solo di un canone mensile.

Un discorso che vale per le imprese ma anche per privati e famiglie, che magari hanno bisogno di un secondo mezzo a disposizione ma senza che questo venga utilizzato in maniera costante. Che sia un’auto di grossa cilindrata pensata per lunghi viaggi o una city car, il noleggio a lungo termine risulta certamente molto conveniente, specie se si parla di una vettura elettrica o ibrida e in modo particolare se dovrà essere intestata a un guidatore con poca esperienza al volante.

Ma tra le tante opzioni che modello di auto conviene noleggiare? Le tipologie e i modelli di vetture messe a disposizione dalle società di società di noleggio sono innumerevoli e a volte questa cosa potrebbe disorientare il cliente. Tra i tanti brand e le tante auto disponibili, sempre più stanno puntando sul noleggio a lungo termine di una Volkswagen, uno dei marchi maggiormente apprezzati dal pubblico.

Questo perché moltissimi ritengono questa casa automobilistica una delle più affidabili e performanti di sempre. Andiamo quindi a scoprire per quali ragioni!

Versatilità e alta qualità

Le Volkswagen sono auto generalmente molto apprezzate dal mercato per l’elevata attenzione con cui la casa produttrice costruisce i suoi vari modelli.

Dalla progettazione fino a tutte le rifiniture, la parola d’ordine è alta qualità.

La stabilità della carrozzeria, unita al suo design da classico intramontabile e alla pulizia delle linee la contraddistinguono in modo unico.

A questo si aggiunge l’ampia gamma di modelli tra cui scegliere. Se è vero che quando si pensa a una Volkswagen vengono subito in mente Golf e Passat, che costituiscono un po’ la spina dorsale di tutta la produzione, esistono molti altri modelli tra cui scegliere che vanno incontro alle esigenze diverse di ogni cliente e ai suoi gusti. Qualche esempio? Una pratica e maneggevole city car come la Polo, dal SUV Tiguan o Touareg, in grado di scalare i sentieri più impervi, fino alla Touran adatta ai nuclei familiari più numerosi.

Design e affidabilità

Una delle ragioni per cui molti preferiscono una Volkswagen, anche nel noleggio a lungo termine, è legata al suo design classico e allo stesso tempo accattivante. La casa produttrice difficilmente investe in modelli dalla stravaganza fine a sé stessa, destinati a passare di moda ed essere svalutati nel giro di qualche anno, mentre punta, invece sull’evergreen e sull’affidabilità della sua meccanica. Basti pensare al Maggiolino, purtroppo non più in produzione ma per anni ai vertici delle preferenze di mercato.

Chiunque salga a bordo di una Volkswagen non può che notare la solidità del motore restituendo quasi la percezione di essere a bordo di un’auto indistruttibile. Per questa stessa ragione risulta molto pratica da guidare, poiché estremamente maneggevole sia nel traffico cittadino che su strade ad alta velocità e lunga percorrenza.

Volkswagen è da sempre uno dei marchi più apprezzati sia dalle famiglie che dalle aziende e si conferma quindi una delle soluzioni migliori anche quando si parla di noleggio a lungo termine.