Nuova BMW Serie 4 Coupé: prezzo, dimensioni, cavalli e interni

La BMW Serie 4 ha subito un aggiornamento stilistico nel 2020 facendo debuttare la G22 è questa la sigla di progetto utilizzata dagli ingegneri, un modello che quindi è sul mercato da 3 anni e che è destinato a far parlare di sé ancora per molto. Scopriamo in questo articolo, il prezzo, le dimensioni, i cavalli e gli interni della variante coupé.

Nuova BMW Serie 4 Coupè: dimensioni e interni

La nuova BMW Serie 4 Coupé quindi si presenta cambiata poco rispetto ai model-year precedenti dato che in questo 2023 i tecnici non sono intervenuti in aree specifiche, lasciando pressoché invariata l’auto.

Vediamo di seguito le dimensioni dell’auto:

Lunghezza : 4 metri e 76

: 4 metri e 76 Larghezza : 1 metro e 85/2 metri e 08 con specchietti aperti

: 1 metro e 85/2 metri e 08 con specchietti aperti Altezza: 1 metro e 38

Come ogni coupé che si rispetti l’altezza è molto bassa per slanciare la figura dell’auto e renderla allo stesso tempo sia filante che aggressiva.

Gli interni della Serie 4 coupé non cambiano con il MY2023 e restano uguali a quelli già visti sulle altre versioni del modello, sono anche i medesimi della Serie 3 perché ricordiamo che condivide con lei il telaio.

Cavalli e prezzo

I cavalli delle versioni diesel sono 190 se si opta per la 420d che salgono a 286 se si sceglie per la 430 xDrive dotata anche della trazione integrale per poi arrivare ai 340 dell’M440d.

I benzina invece sono il 420i da 184 cavalli, 430i da 245 e la M440i che sviluppa ben 374 cavalli.

Il prezzo di partenza della versione coupé è di 55.300€ per l’entry level diesel sino ad arrivare agli 82.000 euro per la M440i XDrive.

Prezzi in linea con la categoria e perfettamente aderenti al tipo di auto che si va ad acquistare.