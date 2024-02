Bugatti ha abituato il mondo a vetture uniche destinate a restare nell’immaginario collettivo per le prestazioni mostruose e per lo stile unico. Il suo know-how sarà alla base di una nuova auto in arrivo nel 2024. In questo articolo le informazioni che sappiamo finora.

Nuova Bugatti 2024: prezzo e scheda tecnica

Bugatti ha in programma lo svelamento della nuova auto per questa primavera. La casa francese dal 2021 è di proprietà di Rimac Automobili marchio leader nella produzione di supercar dotate di motore elettrico.

La nuova Bugatti adotta un motore V8 mandando in pensione con la Chiron l’architettura W16 nata con la Veyron l’auto che ha permesso a questa casa di tornare alla ribalta.

A questo propulsore sono abbinate uno o più unità elettriche ideate e studiate da Rimac che permetteranno sicuramente di avere prestazioni degne delle sorelle maggiori.

Il prezzo di quest’auto, così come il nome, non è ancora stato annunciato e sicuramente se ne saprà di più in prossimità del lancio dato che i prototipi del modello destinato alla produzione sono stati consegnati a Settembre dello scorso anno.

Architettura costruttiva tutta nuova

La nuova Bugatti non sarà rinnovata solo dal punto di vista motoristico ma anche a livello costruttivo dato che adotterà un’architettura inedita.

Questo perché bisogna ottenere una distribuzione dei pesi totalmente diversa rispetto alla Chiron dato che i pacchi batteria avranno un ruolo importante nella vettura.

Non mancheranno i tratti distintivi del marchio di conseguenza è lecito aspettarsi uno stile simile a quanto visto con le moderne Veyron e Chiron magari con richiami anche alla mitica Atlantic.

A livello di dimensioni questa nuova Hypercar sarà più snella delle altre dato che il V8 ingombra meno spazio rispetto al motore W16.