Nuova Tesla Roadster: design, prezzi e caratteristiche

Mentre la prima versione della Roadster, che ha segnato il debutto di Tesla, era basata sulla Lotus Elise, questa nuova versione ha una base completamente nuova. Ispirata ai modelli del marchio, sembra più grande del suo predecessore con dimensioni che sembrano vicine alla Tesla Model S.

Configurata come 2+2, la Roadster ha il tetto rimovibile.

Il gruppo motopropulsore della nuova Tesla Roadster

A parte i 10.000 Nm di coppia e la presenza di tre motori elettrici. In termini di prestazioni, Tesla sostiene di essere in grado di battere le migliori supercar con un tempo di 0-60 mph (0-96 km/h) inferiore a due secondi e un tempo di 0-100 mph di 4,2 secondi.

Per quanto riguarda la velocità massima, la nuova Roadster raggiunge i 400 km/h. Abbastanza per divertirsi in pista.

Batteria della nuova Tesla Roadster

Con una capacità di 200 kWh, la batteria a bordo della nuova Tesla Roadster dichiara un’autonomia fino a 800 miglia, ovvero quasi 1.000 chilometri. In termini di ricarica, Tesla non ha ancora fornito molte informazioni, ma si presume che questa nuova Roadster accetterà molto di più degli attuali supercharger.

In particolare, potrebbe accedere alla futura rete MegaCharger che il produttore intende installare per il suo futuro Tesla Semi.

Funzionalità della nuova Roadster

Autopilota, applicazione dedicata… se Elon Musk non ha dato molte informazioni sulle funzionalità della nuova Roadster durante la sua presentazione il 16 novembre 2018 in California, va da sé che questo modello di fascia altissima avrà diritto al meglio del marchio.

Prezzo della nuova Roadster in Italia

L’eccellenza ha ovviamente un prezzo e questa nuova Roadster è molto più costosa degli altri modelli del marchio. In Italia, il prezzo parte da 172.000 euro e per prenotarla subito è necessario un deposito di 43.000 euro.

LEGGI ANCHE: