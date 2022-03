Lotus Elise: dai suoi inizi all’ultima versione

Dopo 26 anni sul mercato e tre generazioni, la Lotus Elise sta per arrivare alla sua fine. La produzione della Elise è cessata nel dicembre 2021 insieme alla Exige e alla Evora. L’ultima vettura cliente dell’agile auto sportiva britannica è stata appena consegnata.

È una Elise Sport 240 in Championship Gold. Negli anni ’80 e ’90, Romano Artioli sognava di far rivivere i grandi marchi automobilistici, cosa che ha fatto, con diversi gradi di successo a seconda dell’azienda. Era responsabile della Bugatti EB110 prodotta in Italia.

Alla Lotus, ha contribuito a riportare l’azienda alla ribalta con un’auto che era sia fedele al suo credo di sportività e leggerezza che moderna nel design e nelle prestazioni.

La Lotus Elise fu annunciata con un prototipo al Motor Show di Francoforte del 1995. La roadster a due posti, lunga 3,72 m, era alimentata da un motore a benzina quattro cilindri da 1,8 litri della serie K di Rover, che inviava 120 CV e 165 Nm di coppia alle ruote posteriori attraverso un cambio manuale a cinque velocità. Il suo telaio in alluminio e l’abitacolo ordinato hanno fatto sì che potesse pesare solo 690 kg a secco, permettendole di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 5,9 secondi.

Questa leggerezza, combinata con le sospensioni affilate, la rendeva un’efficace macchina da brivido, abbastanza da far dimenticare il fallimento commerciale della Lotus Elan M100. Quest’ultima era un’auto da 132 CV (165 CV turbo) e 996 kg di trazione progettata sotto l’egida della General Motors, nonché scartata dai puristi della ditta di Hethel.

Lotus Elise, l’essenza di un’auto sportiva

La Lotus Elise originale, non ufficialmente chiamata S1, passò attraverso diverse evoluzioni con un aumento delle prestazioni.

Nel 1997 Lotus si avventurò nella competizione con la Elise GT1, alimentata da un V8 da 5,7 litri di provenienza Chevrolet, e gareggiò nella 24 ore di Le Mans. Tuttavia, il successo non arrivò e il programma sportivo terminò dopo una sola stagione. Nel 2000, Lotus trasformò la Elise in un coupé ancora più radicale, progettato per l’uso in pista ma omologato per la strada.

La maturità della Elise

Nel 2001, una nuova generazione di Lotus Elise (S2) è stata lanciata con una filosofia invariata. La nuova auto aveva uno stile modernizzato ed era leggermente più pesante del suo predecessore, con un peso di poco più di 700 kg, pur avendo quasi la stessa lunghezza. La S2 iniziò la sua carriera con il blocco Rover del modello precedente, adottando in seguito un motore Toyota 1.8L da 136 CV. Anche in questo caso, furono prodotte diverse varianti ad alte prestazioni, che culminarono nella Lotus Elise SC sovralimentata da 220 CV. Allo stesso tempo, la Lotus Exige S2 è stata offerta come modello a sé stante, con livelli di potenza più elevati.

La 2-Eleven era il seguito radicale della 340R, con 252bhp nella speedster da 670 kg. La Elise S2 è servita anche come base tecnica per due veicoli di altri produttori che hanno fatto la storia in modi molto diversi: la Tesla Roadster del 2008, con cui il produttore di auto elettriche ha fatto il suo debutto, e la Hennessey Venom GT, che ha raggiunto 435 km/h nel 2013.

Dodici anni di lavoro per l’ultima Elise

Nel 2010 è stata lanciata l’ultima Lotus Elise S3. Era più pesante dei suoi predecessori, con un peso di circa 900 kg a seconda della configurazione scelta. Durante la sua lunga carriera, ci sono state molte varianti ed evoluzioni, così come una moltitudine di edizioni speciali. Alla fine del ciclo, il modello Sprint aveva un motore 1.6L da 136 CV e un peso a secco di 798 kg. La Elise Cup 250 aveva 248 CV e 931 kg. Tra le due c’era la Sport 240 con 243 CV e 900 kg. L’ultima Elise “cliente” ad essere prodotta è ora nel garage di Elisa Artioli. È parcheggiata accanto a una Elise S1 standard del 1997 che è stata data al suo proprietario quando aveva solo quattro anni. Così, la storia dell’Elise finisce come è cominciata.