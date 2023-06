Sotto l'aspetto di Ford RS200, questa elettrica nasconde una batteria con elettrodi piuttosto speciali che consentono di ricaricarla in tempi record.

La Nyobolt EV potrebbe nascondere diverse sorprese. Forse non avete mai sentito parlare di HCS. Eppure questa filiale del gigante minerario vietnamita Masan High-Tech ha finanziato lo scorso anno la start-up britannica Nyobolt per un importo di 60 milioni di euro. L’obiettivo? Produrre migliaia di celle per batterie utilizzando un metallo piuttosto speciale: il tungsteno.

Masan è uno dei principali produttori mondiali di tungsteno… e questo spiega perché. Per Nyobolt, ciò significa che può guardare al futuro con maggiore tranquillità, con l’intenzione di costruire uno stabilimento nel Regno Unito entro la fine dell’anno.

Soprattutto, Nyobolt potrà finalmente mostrare su carta la sua promettente tecnologia: la Nyobolt EV, frutto della collaborazione con il piccolo marchio Callum. Il nome probabilmente avrà un significato per gli appassionati di auto britanniche: Ian Callum è un grande designer di modelli britannici! È l’uomo dietro la Ford RS200, che tanto ricorda la Nyobolt EV.

Nyobolt EV: l’elettrica sportiva leggera, seducente e a ricarica rapida

Ricarica piuttosto che capacità

L’idea alla base del Nyobolt EV è quella di concentrarsi sulla ricarica rapida piuttosto che sulla grande capacità della batteria. Perché avere un’autonomia di 1.000 km quando tutto ciò che serve è una batteria piccola che possa essere ricaricata rapidamente? Questa è la sfida di Nyobolt.

Secondo l’azienda britannica, la sua batteria da 35 kWh può essere ricaricata in soli 6 minuti. Ma a quale livello di potenza? Da 0 al 100% o dal 20 all’80%? Nyobolt non lo dice… peccato. L’azienda si limita ad affermare che questa ricarica ultraveloce può essere effettuata “sulla rete esistente”.

Non c’è quindi da preoccuparsi di rimanere a corto di energia, soprattutto su un’auto sportiva che dichiara un’autonomia di 250 km. Per soli 1.250 kg e oltre 400 CV. Ma si tratta ancora di un concetto, che prefigura un (piccolo) modello di produzione a venire. Soprattutto, Nyobolt ha annunciato di voler democratizzare la sua tecnologia degli anodi di tungsteno/niobio entro la fine del decennio, per immettere sul mercato batterie che possano essere ricaricate molto rapidamente.

Secondo quanto riferito, Nyobolt ha già testato la sua batteria su un totale di 2.000 cicli rapidi, ma bisogna sempre diffidare dei grandi annunci nel settore delle batterie. Sono stati un tema ricorrente negli ultimi anni e raramente hanno portato a reali scoperte industriali o tecnologiche.

