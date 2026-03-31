Orari del weekend MotoGP: prove libere, qualifiche, sprint e gare

Programma dettagliato per seguire tutte le sessioni di Moto3, Moto2 e MotoGP durante il weekend, con orari e note operative

Questo articolo offre una guida chiara e organizzata agli orari delle sessioni del weekend di gara per le classi MotoGP, Moto2 e Moto3. Nel testo troverai l’elenco completo delle prove libere, delle qualificazioni, dello sprint e delle gare principali, presentato in modo lineare per facilitare la consultazione prima e durante l’evento. Le informazioni sono state riformulate per offrire una lettura immediata mantenendo inalterati i riferimenti temporali ufficiali.

Per seguire correttamente il programma è utile ricordare che tutti gli orari sono espressi in ora locale e possono subire variazioni per decisione del promotore. Questa versione riporta le sessioni nella sequenza ufficiale e spiega il ruolo di ciascuna sessione nel fine settimana: dalle prime prove fino alla gara conclusiva. Di seguito trovi la suddivisione giorno per giorno, con i relativi orari e una breve annotazione sul significato delle singole sessioni.

Venerdì: prime prove e raccolta dati

Il venerdì apre il weekend con le Prove Libere dedicate alle tre classi, utili per l’adattamento della moto e la raccolta di dati aerodinamici e di setup. Il programma ufficiale prevede: 09:00-09:35 Prove Libere Moto3™ Sessione 1, 09:50-10:30 Prove Libere Moto2™ Sessione 1, 10:45-11:30 Prove Libere MotoGP™ Sessione 1; nel pomeriggio la giornata riprende con 13:15-13:50 Prove Libere Moto3™, 14:05-14:45 Prove Libere Moto2™ e si conclude con 15:00-16:00 Prove Libere MotoGP™. Queste sessioni sono fondamentali per impostare il lavoro dei team e testare gomme e configurazioni contenute nelle mappe di setup.

Sabato: finitura delle libere e sessioni di qualifica

Il sabato è una giornata chiave: al mattino si completano le Sessione 2 Prove Libere e poi si entra nel vivo con le Qualificazioni, che definiscono le griglie di partenza. Nel dettaglio: 08:40-09:10 Sessione 2 Prove Libere Moto3™, 09:25-09:55 Sessione 2 Prove Libere Moto2™, 10:10-10:40 Sessione 2 Prove Libere MotoGP™. A seguire le qualifiche per la classe regina e le altre categorie; la giornata culmina con lo sprint della MotoGP™. Le qualifiche sono momenti in cui la strategia degli pneumatici e il timing dei giri cronometrati diventano determinanti per la posizione in griglia.

Qualifiche: formato e orari

Le sessioni di qualifica per la MotoGP™ sono divise in due segmenti: 10:50-11:05 Qualificazioni MotoGP™ 1 e 11:15-11:30 Qualificazioni MotoGP™ 2. Per le classi minori si susseguono: 12:45-13:00 Qualificazioni Moto3™ 1, 13:10-13:25 Qualificazioni Moto3™ 2, 13:40-13:55 Qualificazioni Moto2™ 1 e 14:05-14:20 Qualificazioni Moto2™ 2. Queste sessioni stabiliscono le posizioni in pista e, in alcuni casi, determinano l’accesso diretto a fasi successive del weekend.

Sprint: la novità ad alta tensione

Nel pomeriggio di sabato è programmato lo Sprint della MotoGP™ alle 15:00. Lo sprint è una gara più breve rispetto alla gara principale, spesso caratterizzata da scelte di assetto aggressive e da intensi sorpassi fin dalle prime tornate. Per tifosi e team rappresenta un banco di prova per strategie alternative e una fonte aggiuntiva di punti in campionato.

Domenica: riscaldamento e gare decisive

La domenica è riservata al completamento del programma con il riscaldamento della classe regina e alle gare ufficiali delle tre categorie. Il calendario ufficiale indica 09:40-09:50 MotoGP™ Riscaldamento, 11:00 Gara di Moto3™, 12:15 Gara di Moto2™ e 14:00 Gara di MotoGP™. Il riscaldamento serve per gli ultimi controlli tecnici e per permettere ai piloti di confermare le scelte di set-up; le gare invece decidono punteggi, verdetti e momenti salienti del weekend.

Ricorda che gli orari indicati sono espressi in ora locale e che il programma può essere adattato: il promotore dell’evento ha facoltà di apportare modifiche per esigenze operative o meteo. Per seguire la diretta è consigliabile verificare gli eventuali aggiornamenti ufficiali sui canali del circuito o sui comunicati della manifestazione prima di pianificare la propria presenza o la visione televisiva.