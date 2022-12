Perché le auto KM 0 costano meno e perché sono così vantaggiose? In questo articolo vi spieghiamo tutto ciò che dovreste sapere in merito.

Cosa sono le auto a KM 0?

Partiamo dal principio, in modo da avere un quadro completo della situazione.

Per auto a KM 0 si intendono auto già immatricolate e, al momento della vendita, vengono registrati meno di 100 km.

Di conseguenza, non sono nuove al 100% in quanto hanno già un proprietario, ma le loro condizioni sono letteralmente pari al nuovo considerando i km certificati.

Questi modelli vengono utilizzati generalmente per essere puramente esposti o per essere sfruttati nei test drive. Assicuratevi però di non fare confusione con le auto aziendali, dato che sono auto usate al 100% e hanno circa 30.000 km.

Perché le auto KM 0 costano meno?

Innanzitutto è chiaro il risparmio rispetto a un’auto completamente nuova. Ciò che alcuni non sanno, però, è che i concessionari devono vendere un numero minimo di auto ogni anno. Completare questo obiettivo significa ricevere bonus economici, quindi delle vere e proprie ricompense.

Proprio per questo motivo sono ancora più spronati a vendere queste auto a buon prezzo, in modo da facilitarne la vendita. Come ormai sappiamo, acquistare un’auto nuova in questo periodo è particolarmente difficile.

Partendo dai tempi di consegna ai costi dei materiali che sono complicati da produrre (vediamo la carenza dei semiconduttori, ad esempio), molte persone sono più incentivate ad acquistare modelli usati (sebbene anche in questo caso i prezzi siano a dir poco elevati in modo spropositato).

I benefici di un’auto a KM 0

Tra i principali vantaggi troviamo il risparmio economico ma anche la consapevolezza di trovare un’auto in perfette condizioni. A differenza di un’auto usata, infatti, non si è attanagliati dall’ansia di dover fare controlli più rigidi per accertarsi che non ci siano stati danni al motore e ad altre componenti.

