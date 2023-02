Auto: perché una batteria può esplodere?

Comfort, tecnologia e motorizzazioni ibride (anche plug-in) per la nuova Mercedes Classe C. La “baby Benz” diventa grande e si fa notare.

La nuova Mazda CX-5 stupisce con le nuove limited edition dedicate alla cultura Nipponica. Qualità costruttiva e motorizzazioni ibride per il 2023.

Sapere a quale classe Euro appartiene la vostra auto è piuttosto semplice. Ecco tutto ciò che dovreste sapere in merito.

I SUV BMW X5 e X6 hanno subito un restyling. Un’operazione cosmetica discreta in termini di stile, ma il restyling è più significativo a bordo.

Sebbene la Veloster N del 2022 non sia così apprezzata come altre concorrenti, va lodata per essere un’auto da brivido alla portata di tutti.