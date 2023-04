La Porsche Macan elettrica sta attraversando le ultime fasi di sviluppo prima della sua presentazione ufficiale.

Porsche Macan elettrica: caratteristiche, autonomia, design

Il prossimo SUV elettrico del marchio promette specifiche di prim’ordine: 612 CV e 1.000 Nm di coppia, un’architettura a 800 V per ottenere una potenza di ricarica rapida di 270 kW e un’autonomia di oltre 483 km. Su quest’ultimo punto, non tutto sembra essere all’altezza.

Almeno questo è quello che dicono i nostri colleghi di Carscoops sul web, che sono riusciti a vedere da vicino un prototipo di sviluppo. I fotografi spia sono riusciti a catturare un’immagine degli interni del SUV. E un dettaglio non ha mancato di accendere il fuoco: questo esemplare mostrava 234 km di autonomia residua con l’82% di carica disponibile! Questo è bastato a dare ragione ai puristi.

Autonomia

Tuttavia, va sottolineato che si tratta di un prototipo di sviluppo che è stato utilizzato al freddo, a 0°C. A tali temperature, molti parametri possono influenzare l’autonomia. Inoltre, l’autonomia indicata tiene spesso conto del consumo delle ultime decine o centinaia di chilometri. L’uso intensivo precedente, che è la routine quotidiana di un prototipo, avrà quindi una conseguenza sull’autonomia indicata.

Nel tentativo di dimostrare le carenze in termini di autonomia, Carscoops ha invece mostrato la capacità del sistema di bordo di tenere conto delle condizioni e dell’utilizzo dell’auto. Una buona osservazione, visto che il conducente non sarà mai intrappolato.

Secondo il nostro database di situazioni reali, l’autonomia in inverno si riduce in media del 30%. Considerando un’autonomia potenziale di 483 km (come indicato da Porsche), si otterrebbe un’autonomia mista totale di 338 km, ovvero 277 km con l’82% di carica residua. Con l’aggiunta di un uso intensivo, questa autonomia non sorprende.

