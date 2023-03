La Porsche 911 GT3 RS ha ricevuto un’attenzione particolare in termini di aerodinamica, con flap attivi che le conferiscono fino a 860 kg di deportanza!

Porsche 911 GT3 RS: caratteristiche, design, motori, prestazioni

Lo spoiler posteriore della GT3 era già impressionante, ma ora le dimensioni sono cambiate con un elemento in carbonio che si avvicina ai due metri di larghezza, quasi come quello delle 911 RSR che corrono nel Campionato Mondiale Endurance.

E per aggiungere un ulteriore livello di spettacolarità, Porsche ha optato anche per un flap mobile controllato, un DRS come le vetture di F1 appunto, al fine di ridurre la resistenza aerodinamica in rettilineo, e quindi guadagnare in velocità massima mantenendo il massimo supporto in curva.

Flap pilotati anche davanti, per 860 kg di deportanza!

Poiché la distribuzione della deportanza deve rimanere equilibrata tra la parte anteriore e quella posteriore per garantire la stabilità della macchina ad alta velocità, sono stati integrati dei flap anche dietro il paraurti anteriore. Questi flap, che alimentano le uscite d’aria che forano il cofano anteriore – quindi niente più bagagliaio – sono posizionati in base al flap dello spoiler posteriore, aumentando la deportanza da 306 kg in posizione minima a 860 kg in posizione massima a 285 km/h.

Si tratta di una quantità enorme, tre volte superiore a quella dell’attuale GT3 e più del doppio rispetto alla precedente GT3 RS! Oltre all’aerodinamica attiva, questa 911 estrema mantiene le prese d’aria sopra i parafanghi anteriori e aggiunge forti rientranze della carrozzeria sul retro di tutte e quattro le ruote, rivestite da lame verticali per richiamare l’aria lungo la carrozzeria, sempre con l’obiettivo di una migliore e più pulita estrazione dell’aria dai passaruota.

Opzioni per la messa a punto elettronica e le sospensioni da corsa

Oltre a queste raffinatezze aerodinamiche da auto da corsa, la RS è dotata anche di sospensioni da corsa e di funzionalità di messa a punto elettronica. Il volante è dotato di quattro manopole che consentono di regolare la potenza del motore, il differenziale controllato e il torque vectoring, nonché le impostazioni degli ammortizzatori separatamente per la compressione e l’estensione e per l’asse anteriore e posteriore, in modalità Track e su 9 livelli.

Il controllo di trazione è regolabile in 7 livelli, mentre l’antislittamento è regolabile in 3 livelli.

LEGGI ANCHE: