Finalmente conosciamo nuovi timidi dettagli sugli interni della Porsche Panamera. Il marchio ha avuto un’agenda fitta di impegni negli ultimi mesi, e non ha intenzione di fermarsi. La prossima Panamera dovrebbe essere presentata entro la fine dell’anno, e nel frattempo i fotografi spia si stanno divertendo un mondo con i prototipi di sviluppo che possono essere visti nel traffico.

La vettura tedesca è stata avvistata per la prima volta all’inizio del 2022, ma ora è stata nuovamente avvistata, questa volta con i suoi interni.

Porsche Panamera interni: primi dettagli

Non sorprende che vi siano immediati parallelismi con il recente restyling della Cayenne, ma anche con la Taycan, la berlina elettrica del marchio. La console centrale è molto più snella, in particolare grazie all’eliminazione dell’imponente leva del cambio, che si sposta sulla destra della plancia e diventa un piccolo interruttore verticale, come sulla Taycan.

Un’altra somiglianza con l’auto elettrica è che le bocchette dell’aria sotto il touchscreen sembrano essere fisse, il che significa che il controllo del flusso d’aria avviene direttamente tramite lo schermo. D’altra parte, la parte inferiore della console centrale è chiaramente ripresa dalla nuova Cayenne, con una fila di pulsanti fisici sopra una manopola, probabilmente dedicata al controllo del volume del sistema multimediale.

Il resto del quadro strumenti è costituito da uno schermo curvo, mentre l’attuale Panamera ha ancora una lancetta fisica per il contagiri.

Un dettaglio interessante è che sul cruscotto è annunciata solo la gamma termica, il che significa che i motori puramente termici saranno ancora all’ordine del giorno. Un buon modo per sottolineare gli investimenti del marchio nei carburanti sintetici! Per il momento non sappiamo se anche il passeggero anteriore avrà uno schermo davanti a sé, come la Cayenne e la Taycan, come opzione.

Linee molto simili

Per quanto riguarda gli esterni, la maggior parte del lavoro si concentra sui paraurti, soprattutto nella parte anteriore con prese d’aria allargate (soprattutto in altezza) e una forma molto più squadrata. Si può notare che i due prototipi fotografati sono diversi: uno ha una singola barra LED come luci diurne, mentre l’altro ha due barre orizzontali su ciascun lato. Questo aspetto è solitamente appannaggio delle versioni Turbo e Turbo S, come sembrano confermare i quattro terminali di scarico posteriori.

Anche i fari si evolveranno, con una forma quadrata nella parte anteriore e con i gruppi ottici posteriori che perderanno la loro rientranza per formare un’unica barra dritta. D’altra parte, la linea generale non dovrebbe cambiare, con una linea del tetto arretrata e una silhouette che già conosciamo. Questo ci fa riflettere sulla natura della prossima Panamera, che sembra essere a metà strada tra un restyling importante e una timida nuova generazione.

LEGGI ANCHE: