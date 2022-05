Porsche svela la 911 Sport Classic: tutti i dettagli

La Porsche 911 Sport Classic è il secondo modello di una collezione di serie speciali prodotte da Porsche Exclusive Manufaktur, il dipartimento di personalizzazione della casa tedesca. La prima è stata la Targa 4S Heritage Design, che è stata presentata quasi un anno fa.

Questi veicoli sono ispirati al design dei vecchi modelli.

Porsche 911 Sport Classic annunciata

La Sport Classic è basata sulla 911 Carrera RS 2.7, prodotta tra il 1971 e il 1972. La base qui è la variante Turbo, con la carrozzeria più larga ma senza le prese d’aria laterali. Questa 911, tuttavia, guadagna un nuovo spoiler, ispirato a quello del suo antenato.

Per il colore esterno, Porsche ha scelto il grigio, un cenno alla 356.

Ma questa 911 può anche essere ordinata in nero o in blu. Strisce bianche sono dipinte sul cofano anteriore, sul tetto e sullo spoiler. A bordo, il tocco retrò è fornito dal motivo pied-de-poule sui sedili e sulle porte.

La personalizzazione non riguarda solo il look. Questa 911 beneficia di una nuova configurazione tecnica. È dotato di un flat-six biturbo che eroga 550 CV. Sono 30 CV in meno della Turbo. Ma la caratteristica speciale qui è il cambio manuale a 7 marce, mentre la Turbo ha il PDK a doppia frizione. Questo rende la Sport Classic la più potente 911 con un cambio manuale attualmente disponibile. Come standard, il modello ottiene un sistema di scarico sportivo e sospensioni.

La 911 Sport Classic sarà prodotta in numero limitato (1250 unità). Le consegne inizieranno a luglio. Il prezzo è folle: 280.603 euro. La Turbo parte da 197.488 euro. Ad ogni modo, ultimamente è stata confermata anche la 718 elettrica.