Ormai al centro di molte discussioni e desiderato da innumerevoli persone, l’Alfa Romeo Tonale ha svelato i suoi prezzi. Entrata ufficialmente in produzione ad aprile, ecco tutto ciò che dovete sapere nel dettaglio…

I primi prezzi dell’Alfa Romeo Tonale sono ben posizionati rispetto alla concorrenza premium

Da 39.990 euro, il Tonale scende a “soli” 35.400 euro – sempre con il motore ibrido da 130 CV – nella versione Super, che è già più che rispettabile. L’Alfa non è scesa a compromessi in fatto di stile: i passaruota sono già ben riempiti con cerchi da 18 pollici fin dall’inizio. Allo stesso modo, i fari anteriori e posteriori sono completamente a LED. Oltre all’ormai quasi classico climatizzatore automatico bi-zona e alle luci automatiche, il Tonale Super dispone anche di un quadro strumenti digitale (12,3″) e di un touch screen (10,25″).

Per chi è allergico al GPS, la compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto è di serie. In breve, non manca nulla.

Al prezzo di 35.400 euro, il Tonale costa solo 200 euro in più di una 3008 (Allure) di fascia media. Inoltre, l’equipaggiamento di quest’ultima è solo lievemente più ricco (ausilio al parcheggio anteriore e telecamera di retromarcia in più) e il suo motore, di potenza simile (130 CV), è termico al 100%.

La tecnologia ibrida non ricaricabile del Tonale può essere molto semplice, ma dovrebbe comunque avere un impatto reale sul consumo di carburante. Inoltre, il SUV italiano beneficia di una rassicurante garanzia di 5 anni. Resta da accettare il fatto che è meno dinamica della Sochaux. E che dire della concorrenza premium? È semplice, non esiste un equivalente in Audi, BMW o Mercedes, non esistono motori ibridi “senza fili”, ma solo ricaricabili. E anche se si tratta solo di un motore a combustione, la Q3, la X1 e la GLA hanno il coraggio di essere offerte a prezzi più alti nonostante la loro tecnologia più elementare.

Si può eventualmente pensare a una Lexus UX. E qui il Tonale è meno competitivo perché, a partire da 37.690 euro, il SUV giapponese è più potente (184 CV) e la sua ibridazione è, di fatto, più avanzata.

Una gamma completa, diesel e ibrida ricaricabile in arrivo

Oltre al modello Super e all’edizione di lancio, che è l’unica ad essere proposta con i due motori da 130 e 160 CV, sono disponibili altre tre finiture. Il primo, Sprint, si trova appena sopra il Super e può essere scelto solo con il modello da 130 CV. Per quanto riguarda le varianti sportive “TI” e “Veloce”, si tratta di 160 CV, punto e basta. Al prezzo di 44.900 euro, la Veloce Tonale da 160 CV non è economica, ma l’equipaggiamento è abbondante. Cerchi da 19″, body kit sportivo, pinze dei freni rosse, fari Matrix LED, caricatore a induzione, portellone posteriore a mani libere, rivestimenti in pelle vegana/alcantara, sospensioni specifiche. Bisogna aggiungere altri 1.790 euro per avere una UX in allestimento F-Sport con più o meno lo stesso equipaggiamento.

Insomma, l’Alfa Romeo ha curato i prezzi della sua ultima novità. Resta da vedere quali saranno i prezzi per la versione diesel e per l’ibrida ricaricabile.