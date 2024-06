Quanto costa la revisione auto, scopriamo la tariffa da pagare per il controllo ministeriale nel 2024.

Quando si parla di automobili vi sono diversi controlli che bisogna fare affinché il veicolo possa essere considerato sicuro per viaggiare su strada. Il più importante di questi in Italia, ma anche negli altri paesi, è la revisione ministeriale. In questo articolo vediamo quanto costa.

Quanto costa la revisione auto

La revisione auto ha subito un aumento di prezzo rispetto a qualche anno fa e questo è dovuto all’aumento del costo della vita oltre che ad altri fattori che hanno portato i centri autorizzati a cambiare la loro tariffa.

Il costo infatti per il 2024 è di 78,75 euro ovvero 12 euro in più rispetto al 2021 quando costava 66,68 euro. Il costo resta comunque sostenibile, se si vuole risparmiare qualcosa la si può effettuare presso la Motorizzazione Civile dove il prezzo è di 45 euro.

Che cosa viene controllato in fase di revisione?

In fase di revisione vengono effettuati controlli relativi alle emissioni inquinanti ed alla sicurezza generale del veicolo. Questi derivano direttamente dalla normativa europea ed il veicolo in fase di collaudo deve rispettare i limiti al fine di risultare positivo.

Di seguito gli organi che vengono valutati quando si porta la macchina a far revisionare:

Componenti da cui dipendono le emissioni – siano esse sonore o inquinanti

Frenata

Sospensioni

Pneumatici

Visibilità

Sicurezza (es. chiusura porte e presenza di danni gravi al telaio)

Correttezza dai dati del veicolo (targa, telaio, codice motore) rispetto a quanto dichiarato nel libretto di circolazione.

La durata di una revisione varia da 45 minuti ad 1 ora circa, in questo lasso di tempo si effettua quanto scritto sopra e se la macchina risulta valida verrà effettuato il timbro recante la data di revisione sul libretto.