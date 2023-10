Renault Espace si trasforma in suv, ecco cosa bisogna sapere sul nuovo modello in uscita.

Renault ha scelto di mostrare al mondo il nuovo Espace totalmente rinnovato, un modello che ha perso totalmente le sembianze delle precedenti generazioni di Espace ovvero di un monovolume che aveva riscosso tanto successo negli anni ’90 e 2000 ora è cresciuto di mole diventando un suv che scopriamo in questo articolo dedicato.

Renault Espace: dimensioni ed interni

Come anticipato in apertura Renault Espace ora è diventato un suv abbracciando quella che è la direzione che il marchio francese ha intrapreso guardando soprattutto al mercato dove i suv da diversi anni spadroneggiano divenendo i preferiti dalla clientela.

Per mantenere fede al nome che porta questo modello lo si può considerare il top della gamma come lo è stato a sua volta in passato per il monovolume da cui è partita la storia di Espace.

Cambiando in termini di carrozzeria sono cambiate anche le dimensioni che sono diventate indubbiamente più importanti, qui di seguito le riepiloghiamo:

Lunghezza : 4 metri e 72

: 4 metri e 72 Larghezza : 1 metro e 84 (2 metri a specchietti aperti)

: 1 metro e 84 (2 metri a specchietti aperti) Altezza : 1 metro e 64

: 1 metro e 64 Passo: 2 metri e 74

Gli interni si presentano totalmente rinnovati partendo dal volante con al centro la nuova losanga come logo, che è rinnovata rispetto al passato, la forma è ovale e cambia totalmente il concetto di volante a cui si è abituati. Non mancano molti tasti per regolare le funzioni più importanti senza distrarsi.

L’infotainment ha due schermi, uno da 12 pollici posto al centro della plancia verticalmente. La plancia anch’essa totalmente rinnovata ed è decisamente più spaziosa, questo è dovuto al cambio automatico di cui dispone il suv. Il secondo è da 12,3 pollici ed è quello dedicato alla strumentazione digitale.

Gli interni sono comodi e spaziosi, infatti Espace è disponibile in configurazione 7 posti con i primi tre dietro ai sedili anteriori e dietro di essi gli altri due, questi ultimi si possono abbattere avendo quindi una configurazione a 5.

Il bagagliaio ha una capienza di 159 litri con tutti i sette sedili in posizione, la capienza sale a 477 litri con la seconda fila abbassata.

Renault Espace, il suo prezzo

La nuova Espace parte da 43.700 euro per l’allestimento Techno, l’allestimento centrale è l’Esprit Alpine 46.700€ ed infine il più costoso è l’Iconic con un prezzo di 48.500€.

Tre allestimenti tutto sommato vicini in termini di prezzi, un suv di questa grandezza e di buona qualità a meno di 50.000 euro full optional è davvero un affare.