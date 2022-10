A causa della carenza di semiconduttori, lo stabilimento di Douai è in pausa. E sono già previsti ulteriori arresti.

Una nuova interruzione della produzione nello stabilimento di Douai, dove Renault assembla la nuovissima Megane elettrica (oltre a Scenic ed Espace). Secondo la Reuters, la produzione è stata sospesa per due giorni la scorsa settimana (29 e 30 settembre). Il motivo? Ancora la mancanza di semiconduttori!

Renault: fermata la produzione della Megane elettrica

Se i produttori pensano di aver superato il picco di questa carenza, sanno che le tensioni sulla catena di approvvigionamento dei chip elettronici continueranno fino al 2023. Inoltre, secondo altre informazioni pubblicate sui forum dedicati alla Megane elettrica, sono previsti altri fermi della fabbrica per metà ottobre.

Questo non aiuterà i tempi di consegna. Alcuni clienti iniziano a constatare che ci vuole molto tempo per entrare in possesso del proprio veicolo.

Il 29 settembre, un cliente ha saputo che la sua consegna è stata posticipata di diverse settimane, dal 13 gennaio al 1° febbraio 2022, mentre quando l’ordine è stato firmato alla fine di giugno, la consegna era prevista entro il 31 ottobre.

L’aria condizionata della Renault Megane elettrica ha avuto problemi

L’aria condizionata della Megane elettrica ha avuto dei problemi. Renault ha comunicato rapidamente il problema, in particolare per avvisare i clienti di un modello che potrebbe essere interessato dal guasto. Il marchio ha inviato loro la procedura da seguire per evitare questo guasto, una procedura piuttosto restrittiva, in quanto prevedeva che l’aria condizionata rimanesse accesa durante la ricarica rapida.

Losange aveva promesso una correzione del problema per settembre. Buone notizie per chi stava aspettando: la promessa è stata mantenuta. I clienti hanno appena ricevuto un’e-mail per annunciare che la correzione sarà distribuita nei prossimi giorni.

La soluzione si chiama “Motore elettrico V01”. Si tratta della gestione di una valvola che collega il circuito di raffreddamento della batteria al circuito di climatizzazione. L’aggiornamento del software dell’auto avviene in remoto. Non è necessario recarsi in officina, basta accettare l’installazione dell’aggiornamento quando il messaggio appare sullo schermo dell’auto.