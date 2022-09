Renault sta per lanciare la soluzione per prevenire i guasti al compressore dell'aria condizionata sulla nuova Megane elettrica.

Quest’estate la nuova Megane elettrica ha fatto parlare di sé, con dati di vendita positivi e negativi, ma sono subentrati anche alcuni problemi al compressore dell’aria condizionata. Questo primo difetto riguardava i veicoli non dotati di pompa di calore durante la ricarica rapida.

L’aria condizionata della Renault Megane elettrica ha avuto problemi

Renault ha comunicato rapidamente il problema, in particolare per avvisare i clienti di un modello che potrebbe essere interessato dal guasto. Il marchio ha inviato loro la procedura da seguire per evitare questo guasto, una procedura piuttosto restrittiva, in quanto prevedeva che l’aria condizionata rimanesse accesa durante la ricarica rapida.

Losange aveva promesso una correzione del problema per settembre.

Buone notizie per chi stava aspettando: la promessa è stata mantenuta. I clienti hanno appena ricevuto un’e-mail per annunciare che la correzione sarà distribuita nei prossimi giorni.

La soluzione si chiama “Motore elettrico V01”. Si tratta della gestione di una valvola che collega il circuito di raffreddamento della batteria al circuito di climatizzazione. L’aggiornamento del software dell’auto avviene in remoto. Non è necessario recarsi in officina, basta accettare l’installazione dell’aggiornamento quando il messaggio appare sullo schermo dell’auto.

Una volta completata l’operazione, verrà visualizzato un messaggio di successo.

Renault Megane E-Tech: allestimenti

Due i pacchi batteria disponibili: EV40 ed EV60, con rispettivamente 130 e 220 cavalli di potenza.

Tre fasce di allestimenti che partono da Equilibre, la base di ingresso per il modello, passando per Techno fino a raggiungere la full optional e meglio allestita Iconic. Il top di gamma che vedete nelle immagini e che abbiamo avuto in prova, Renault Megane E-Tech Electric EV60 Iconic, parte da 47.700 euro.

Renault calcola un costo mensile di 300 euro, con un anticipo del 30%, per l’allestimento mid-size Techno EV60, che secondo noi è la scelta migliore come rapporto qualità/prezzo.

