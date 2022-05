La nuova Renault Master OptiModale è decisamente interessante e si presenta in modo unico. Ecco tutte le sue caratteristiche nel dettaglio.

Renault Master OptiModale: logistica e consegne mediche

Su questo veicolo utilitario di tendenza è stato fatto di tutto per risparmiare tempo e facilitare la consegna dei pacchi, anche nei luoghi meno accessibili.

Per questo motivo il produttore lo consiglia per due tipi di utilizzo: la classica consegna urbana di pacchi da parte dei corrieri e il trasporto urgente, ad esempio di prodotti medici.

Il fulcro del Master E-Tech OptiModale è un box di trasporto con una soglia bassa per un ingresso e un’uscita più confortevoli. Questa cella lunga 4,1 metri, dotata di scaffali pieghevoli, è fornita dal carrozziere britannico Horton Commercials, con sede nel Dorset, proprio di fronte a Cherbourg.

È montata sulla versione cabinata del Renault Master elettrico.

Sul lato sinistro è presente un vano con un dispositivo di sollevamento per accogliere la bicicletta da carico. Appena sopra c’è una porta retrattile per il drone.

Scenari di consegna

Renault Trucks ha progettato il suo Master elettrico da 3,5 tonnellate per essere gestito da una squadra di due persone. L’autista effettuerà le consegne dei pacchi più grandi e in luoghi dove è relativamente facile spostare un veicolo di questo tipo.

Nei centri urbani e nelle zone a 30 km/h delle città facilmente congestionate, il secondo agente sfrutterà le dimensioni ridotte dell’eBullitt per spostarsi più facilmente e parcheggiare più vicino ai destinatari.

Potrà trasportare fino a 100 kg di carico sul suo due ruote. L’unità di trazione elettrica di quest’ultimo, di origine Shimano, offre assistenza fino a 50 km. Nel furgone, la batteria può essere rimossa per una ricarica del 100% in 4 ore o del 50% in 60 minuti.

In alcune situazioni, il drone a quattro eliche di ultima generazione può essere utilizzato per consegnare pacchi fino a 2 kg di peso. Il Magpie proviene dallo specialista UAVtek. Se necessario, può visitare diversi destinatari in un unico turno e poi raggiungere autonomamente il Master E-Tech. Tutto questo deve essere fatto entro un tempo limite di 38 minuti.

Due capacità di batteria

Il primo Renault Master E-Tech OptiModale è dotato di una batteria agli ioni di litio con una capacità energetica di 33 kWh. Secondo il costruttore, ciò consentirebbe al veicolo di coprire una distanza massima di circa 130 km. Tuttavia, sarebbe possibile ottenere un’autonomia maggiore di circa 200 km scegliendo la nuova batteria da 52 kWh con gestione elettronica ottimizzata.

In tutti i casi, le batterie alimentano il motore elettrico R75 preso in prestito dalla Renault Zoe. Secondo il dossier di Renault Trucks, sviluppa una potenza di 57 kW, per una coppia massima di 225 Nm.