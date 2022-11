Nuovo richiamo per la Peugeot 308. Con la proliferazione dei dispositivi di comfort e degli ausili alla guida, la maggior parte degli attuali richiami riguarda le funzioni elettroniche delle nostre auto. A volte, però, i guasti riguardano elementi che, a prima vista, possono sembrare abbastanza elementari da garantire un’affidabilità impeccabile.

Richiamo Peugeot 308: scoperto un nuovo problema

Sono le maniglie delle porte la causa dell’intervento che Peugeot identifica con il riferimento KVH. Il produttore ha riscontrato che alcuni controlli esterni potrebbero causare la chiusura errata delle porte e la loro possibile apertura quando l’auto è in funzione.

Al fine di controllare le maniglie interessate e, se necessario, riportarle alla conformità, il marchio sta richiamando alcune delle 308 di terza generazione assemblate tra il 22 febbraio 2021 e il 18 gennaio 2022.

In Francia sono stati colpiti 8.171 esemplari. L’omologazione CE, riportata nel riquadro K della scheda di immatricolazione, che inizia con e2*2007/46*0628* seguito da numeri compresi tra 13 e 17.

Poiché l’operazione è tecnicamente piuttosto semplice, l’auto non dovrebbe essere immobilizzata per più di mezza giornata. Peugeot sta contattando direttamente i proprietari delle auto incriminate per fissare un appuntamento con il proprio concessionario.

Una Peugeot 308 a malapena nella top 10 alla fine del 2021

Peugeot, come quasi tutti i produttori, ha dovuto aspettare l’arrivo dei semiconduttori. Mentre la SW non ha iniziato la sua carriera commerciale fino al febbraio 2022 invece della fine del 2021, la berlina è stata talvolta privata di alcune attrezzature per essere consegnata ai suoi clienti in tempo accettabile.

Questo non ha impedito ritardi di diversi mesi a causa di chiusure intempestive della fabbrica per mancanza di parti…

Molte insidie sul percorso di questa nuova 308 e, alla fine della giornata, cifre a cui non era abituata.

L’auto francese è arrivata solo al 19° posto nel 2021, con poco più di 20.000 unità. Insomma, non sono dati rassicuranti…

Per l’inizio dell’anno 2022, le cifre fanno un po’ sorridere e illustrano meglio l’effetto novità a cui questa 308 potrebbe avere diritto. Tra gennaio e marzo, l’auto francese è all’ottavo posto nelle vendite (9.000 unità) ma è soprattutto l’unico modello nella top 10 a non vedere le sue vendite cadere in un mercato in contrazione. Nel solo mese di marzo, l’auto francese è salita al 6° posto (4.108 unità). Rifocalizzando lo spettro sui clienti privati, è anche l’unica Peugeot ad aumentare le vendite (+50%) nel primo trimestre.

