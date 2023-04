Rivestire lo sterzo dell’auto e farlo tornare nuovo: consigli utili

Vorreste sapere come rivestire lo sterzo dell’auto ma non sapete come fare? Il volante è la parte più importante dell’abitacolo. Sì, anche nella vostra Tesla a guida autonoma o nella vostra Porsche.

Perché non dovreste rivestire lo sterzo dell’auto?

La stragrande maggioranza dei volanti è rivestita in pelle o vinile (commercializzato come finta pelle).

Le auto d’epoca più vecchie hanno volanti in plastica o in legno. Ne parleremo in un altro articolo. La pelle, il vinile e la plastica sono materiali organici e sono sensibili ai raggi UV. Con il passare del tempo, l’esposizione al sole rompe le proteine e i polimeri della loro struttura. I materiali si seccano, perdendo flessibilità, colore e consistenza. Si iniziano a notare crepe e spaccature, che alla fine si trasformano in ampie chiazze scrostate.

Se a ciò si aggiunge l’abrasione causata dalle mani che si stringono e sfregano continuamente sul volante, la contaminazione dovuta a sporcizia, oli, sudore e vari prodotti per le mani che si trasferiscono, la situazione diventa davvero spiacevole.

La sensazione è sgradevole durante la guida, può causare distrazione o addirittura la perdita di controllo del volante. L’ultima parte è probabilmente esagerata, ma la sensazione è fastidiosa, l’aspetto è orribile e bisogna intervenire.

Quindi, cosa fare?

Più trascurate il vostro volante deteriorato, più peggiorerà, prima di essere completamente irrecuperabile e di doverlo sostituire. Naturalmente, questo costa centinaia di dollari, che non vorreste spendere.

Certo, è possibile acquistare un coprivolante da 10 euro in un qualsiasi negozio di automobili o in una stazione di servizio, ma alcuni articoli originali o corretti per l’epoca sono difficili o addirittura impossibili da trovare. E se si riesce a trovarli, potrebbero essere in condizioni uguali o peggiori, lasciando il restauro come unica opzione.

Ma non è tutto rose e fiori. Con un po’ di attenzione e un centinaio di euro di materiali e forniture, potete restaurare da soli il vostro volante (sia nuovo che vecchio).