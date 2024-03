Sam Altman è uno degli imprenditori più in voga del momento, famoso per essere il fondatore di ChatGPT applicazione che tramite intelligenza artificiale permette di effettuare domande o richieste a cui essa risponde come se fosse un essere umano. In questo articolo vediamo quali auto compongono la sua collezione personale.

Sam Altman, le auto del fondatore di ChatGPT

La collezione di Sam Altman è piuttosto modesta in termini numerici ma non certo per la qualità con cui l’ha realizzata dato che vi sono dei modelli che sono apprezzati da tutti gli appassionati di automobili.

Apriamo le danze con una Tesla Roadster prima generazione si tratta di un modello nato nel 2008 famoso per essere stato uno dei primi elettrici a fare un discreto successo grazie alle forme da piccola sportiva.

La seconda auto della sua collezione è una McLaren F1 ovvero una delle Supercar più amate ed apprezzate degli anni ’90 dotata di un motore V12 aspirato di derivazione BMW è stato un modello iconico per la casa di Woking, sia nella versione stradale che in quella da corsa.

Ultima una LFA

Come terza ed ultima auto Altman ha una Lexus LFA si tratta di una sportiva realizzata dal marchio Premium di Toyota dal 2010 al 2012 la cui produzione è stata limitata a 500 esemplari.

Il motore di quest’auto è un V10 aspirato il cui suono è stato realizzato in collaborazione con Yamaha al fine di fornire il più bel sound mai creato per un motore endotermico su un’auto.

La missione sembra essere riuscita alla grande dato che questo motore ha un suono unico che lo fa entrare di diritto nell’olimpo delle auto stradali dotate di un V10, un parterre dove vi sono davvero poche altre auto in grado di giocarsi il titolo.