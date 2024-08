I motorini o scooter 50 per i cc dei motori sono le prime motociclette che prendono in mano i ragazzini che vogliono approcciare al mondo delle due ruote. Hanno costi di gestione irrisori e sono anche sicuri data la velocità che possono raggiungere che non è alta. In questo articolo vediamo cosa si deve osservarne prima di comprarne uno.

Scooter 50, le aree di interesse pre-acquisto

Lo scooter 50 a differenza della moto ha molte meno aree interessate da visionare quando ci si reca a vedere il cinquantino dei propri sogni inserzionato sui principali siti di vendita delle moto.

Di seguito una checklist delle cose da controllare:

Gomme – il primo check da fare è quello relativo alle gomme, dobbiamo capire se quelle montate sono nuove, indice di cura e manutenzione del motorino o sono usate, se sono usate non è necessariamente negativo, magari sono state cambiate da qualche mese.

– il primo check da fare è quello relativo alle gomme, dobbiamo capire se quelle montate sono nuove, indice di cura e manutenzione del motorino o sono usate, se sono usate non è necessariamente negativo, magari sono state cambiate da qualche mese. Freni – verificare la corsa della leva freno, che non sia lunga, naturalmente per un check definitivo serve il giro di prova.

– verificare la corsa della leva freno, che non sia lunga, naturalmente per un check definitivo serve il giro di prova. Luci – con il quadro acceso premete il freno e verificate se la luce si accende, stessa cosa anche per i fari anteriori e per gli indicatori di direzione.

– con il quadro acceso premete il freno e verificate se la luce si accende, stessa cosa anche per i fari anteriori e per gli indicatori di direzione. Sella – Sedersi a bordo è fondamentale per capire se la posizione di guida fa al caso proprio, in questo frangente verificare se la sella sia in buone condizioni o se ha visto i segni del tempo.

Giro di prova, assolutamente necessario

Infine dopo aver fatto questi controlli è bene eseguire un test ride, possibilmente in un luogo privato così da non destare sospetti, se questo non è possibile basta un giro dell’isolato.

Quando il motorino è in funzione verificare il comportamento dei freni e come gira il motore quando si accelera e provare a testare il grip delle gomme con delle pieghe.

Se è tutto ok si può tornare dal proprietario e discutere il prezzo finale per poi eventualmente diventarne i nuovi possessori.