Subaru Crosstrek 2024: prezzo, consumi, dimensioni, bagagliaio

Subaru ha lanciato per il mercato europeo la Crosstrek il suv che andrà a sostituire la XV a partire dal 2024 un cambiamento sia stilistico che in termini di meccanica. In questo articolo vediamo alcuni aspetti della nuova auto come il prezzo, le dimensioni, i consumi ed il bagagliaio.

LEGGI ANCHE: Come vedere l’immatricolazione dell’auto dalla targa, anche online

Subaru Crosstrek 2024: bagagliaio, consumi e dimensioni

Iniziamo a parlare di questo nuovo suv realizzato dal marchio giapponese con la capacità di carico che risulta essere davvero notevole, infatti i litri sono ben 1314 abbattendo i sedili posteriori che sono ripartiti 6:4 il che permette di avere molto spazio per caricare tutto ciò di cui si ha bisogno durante un’uscita fuori porta.

I consumi della Crosstrek nel ciclo misto WLTP sono di 7,7 litri ogni 100 km ovvero poco meno di 13 km con un litro, un consumo un po’alto per il motore da 136 cavalli che è presente al momento in Europa, non è chiaro se arriveranno altre motorizzazioni più brillanti, anche se la speranza è davvero molta.

La Crosstrek sostituisce la XV e cambia anche nelle dimensioni che la rendono più grande. Di seguito i dati:

Lunghezza : 4 metri e 49

: 4 metri e 49 Larghezza : 1 metro e 80

: 1 metro e 80 Altezza : 1 metro e 60

: 1 metro e 60 Passo: 2 metri e 67

La luce a terra è di ben 2 metri e 20 un dato che testimonia la vocazione all’ off-road di questo suv giapponese.

LEGGI ANCHE: Audi RS5 – prezzo, cavalli, velocità massima e scheda tecnica

Il prezzo è competitivo

Il prezzo di partenza della Subaru Crosstrek 2024 per il mercato italiano è di 37.990 euro.

Una cifra che fa ben capire l’intenzione della casa con la Crosstrek ovvero quella di piazzarsi in un mercato agguerrito con l’obiettivo di realizzare buoni dati di vendita.

Il debutto dell’auto nei prossimi mesi lo saprà confermare o smentire anche se i presupposti per ottenere numeri positivi sembrano davvero esserci.