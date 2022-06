Dopo il Sunra Max, il produttore cinese ci propone un modello leggermente più potente, con ambizioni da 125: il Sunra Miku Super. In programma, un aumento delle prestazioni con un design moderno e un equipaggiamento in linea con il tempo per questo Sunra Miku Super.

Mini-roadster originale

Originale, ma sempre un po’ familiare! La Sunra Miku Super è una piccola moto elettrica il cui formato ricorda una certa Honda MSX. Le sue dimensioni: 1,85 m di lunghezza, 1,04 m di altezza e 74,5 cm di larghezza. Il mini-roadster elettrico si distingue comunque per la sua atmosfera futuristica, con le sue superfici eleganti e il sedile fluttuante. Lo stile monoscocca è caratterizzato da un anello posteriore minimalista, che si estende fino a un finto serbatoio simile a quello della Husqvarna Vitpilen.

Il Miku Super sembra beneficiare di assemblaggi e finiture di qualità, soprattutto per quanto riguarda l’integrazione del motore elettrico e della batteria. Altre caratteristiche includono un faro rotondo a LED, indicatori di direzione a LED e un quadro strumenti LCD per completare il look e la sensazione di alta tecnologia della piccola macchina. Per andare un po’ più in là nel confronto, i più attenti vedranno persino un’ispirazione alla Honda Neo Sports Café…

Nonostante queste somiglianze, la Sunra Miku Super rimane piuttosto atipica nel suo segmento, e questo è piuttosto positivo.

Sunra Miku Super: fino a 130 km di autonomia?

Dietro il suo aspetto, la Sunra Miku Super è alimentata da un motore elettrico da 3 kW (4,08 CV) collocato nella ruota posteriore.

Anche se non si tratta di una vera 125cc equivalente a 11kW / 15hp, la Miku Super annuncia una coppia di 235Nm, una velocità massima di 80km/h (da 0 a 80km/h in 8,5 secondi) e una capacità di scalata del 27%. Il modello Super è quindi molto meglio del piccolo Sunra Max, equivalente a 50. Queste prestazioni sono abbinate a un telaio coerente, con ruote da 12 pollici, frenata combinata CBS e due ammortizzatori posteriori.

L’alimentazione è affidata a un pacco di due batterie rimovibili da 1,44 kWh ciascuna, per una capacità totale di 2,88 kWh. L’insieme consentirebbe al mini-roadster di raggiungere un’autonomia compresa tra 90 e 130 km, con un tempo di ricarica di circa 4 ore. Si tratta di cifre molto ottimistiche sulla carta, viste le prestazioni della piccola moto elettrica, ma dovremo verificarle… La Sunra Miku Super sarà disponibile in tre colori, al prezzo di 4.390 euro, bonus esclusi.

Il Sunra Miku Super in breve:

Una mini-moto elettrica più potente

Design futuristico con sedile galleggiante

Motore elettrico della ruota: 3 kW / 4,08 CV / 235 Nm / 80 km/h

Illuminazione a LED / Misuratore LCD / Freni a disco CBS

Batterie rimovibili: 2 x 1,44 kWh / da 90 a 130 km / 4 ore

Disponibile in tre colori

Prezzo: 4.390 euro, bonus escluso

