Il segmento dei Suv sta crecendo tanto, nonostante le diverse difficoltà che sta affrontando il settore delle auto in generale. Quasi un auto nuova su due in Europa è un Suv, ossia il 45,5%. Il segmento quindi cresce e piace, ma non è sempre facile trovare modelli che coniughino comfort, sicurezza e spazio con un ristretto consumo di carburante.

Vediamo quelli più “economici” in quanto a consumi di carburante.

Suv: tutti i modelli economici nei consumi

A convincere i clienti a comprare un Suv, sono diverse motivazioni, vediamo quali: secondo quanto dichiarato da loro c’è una maggiore visibilità, una maggiore facilità di accesso, un senso di sicurezza e una maggiore confidenza sulle strade non asfaltate.

Dall’altra parte però, una struttura di grandi dimensioni come un Suv, ha una maggiore resistenza aerodinamica, e quindi un maggior consumo di carburante.

Un aspetto non poco rilevante considerando i prezzi del carburante che molto spesso arrivano alle stelle.

I Suv economici nei consumi: quali sono

Carvago.com ha stilato una lista di cinque Suv che rappresentano in pieno un buon compromesso tra tutte le caratteristiche apprezzate, e un ridotto consumo di carburante. “Trovare un Suv economico non sarebbe stato troppo difficile se ci fossimo accontentati di auto più piccole come la Peugeot 2008 o la Skoda Kamiq” ha spiegato Antonio Gentile, country manager di Carvago per l’Italia.

La ricerca di Carvago ha dei parametri precisi: prezzo di base fisso a 28.000 euro, fino a 99.000 chilometri e un’età massima di cinque anni. Cosa si intende per bassi consumi? “Per noi di Carvago fino a cinque litri per cento chilometri”

Vediamo i suv che rispettano queste caratteristiche: Con consumi da 4,91l/100km, Bmw X1 xDrive Steptronic, è un modello da tenere in considerazione. Mazda CX-5 Skyactiv-D, i quali consumi partono da 5l/100km.

Nissan Qashqai 1.5 dCi con consumi che partono da 3,8l/100km. Peugeot 3008 1.5 BlueHDi che parte da consumi di 4,2l/100km. E infine, Toyota RAV4 2.5 Ibrido con consumi che partono da 4,9l/100 km. A voi la scelta.

