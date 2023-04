Il tanto atteso primo scooter elettrico del produttore giapponese sta finalmente iniziando a farsi vedere. Nel luglio 2022, Suzuki ha depositato un brevetto per un maxi-scooter molto simile all’attuale Burgman. Il modello proposto aveva un motore centrale e una batteria fissa.

Ecco alcune caratteristiche della Suzuki e-Burgman.

Suzuki e-Burgman: caratteristiche, dimensioni, motori, prestazioni

Design

Cominciamo da ciò che è rimasto invariato, cioè… praticamente tutto. Almeno visivamente, visto che le prime immagini svelate dal produttore ci mostrano… un Burgman. Per essere più precisi, il Suzuki e-Burgman si baserà sul design del suo predecessore termico, il Burgman Street 125EX: una silhouette moderna, a metà strada tra un look sportivo e un formato sicuro per l’uso quotidiano.

La stessa illuminazione a LED, la piccola bolla, il maniglione per il passeggero, le ruote da 12 pollici, la sella biposto e, molto probabilmente, lo stesso display LCD sul manubrio, la cui sola interfaccia dovrebbe evolversi per visualizzare l’autonomia elettrica piuttosto che il classico indicatore del carburante.

Dimensioni

Anche le dimensioni dello scooter sono le stesse, con una lunghezza di 1.825 mm, una larghezza di 765 mm e un’altezza di 1.140 mm. L’altezza della sella è di 780 mm, la stessa della Street 125EX. Il cambiamento principale non è tanto visivo quanto tangibile: l’e-Burgman pesa ben 147 kg.

Si tratta di 35 kg in più rispetto al modello a combustione interna (112 kg) da cui deriva! Un aumento di peso che le prestazioni del veicolo non sembrano compensare.

Batteria e autonomia

Sebbene il Suzuki e-Burgman disponga di un motore centrale, non si tratta di un’auto da sogno. Tutt’altro, visto che il costruttore annuncia una potenza di soli 4 kW di picco… cioè 5,4 CV! È un po’ poco per uno scooter urbano così “muscoloso” e lo avvicina molto di più a un 50 che a un 125, per quanto elettrico e reattivo possa essere. D’altra parte, viene in mente lo Yamaha E01 e i suoi 8,1 kW, che gli permettono di raggiungere i 100 km/h. Il nostro e-Burgman rischia quindi di essere molto (troppo) datato non appena uscirà.

