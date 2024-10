SWM è stato un marchio che nel corso degli anni ’70 e ’80 del secolo scorso aveva riscosso molto successo come produttore di motociclette italiane dalla prima all’ultima vite e che andavano davvero forte in fuoristrada. Da qualche anno questo marchio è passato in mano ai cinesi che hanno scelto di dargli una seconda vita nel mondo Automotive. Il primo risultato è G01.

SWM G01: un SUV a pacchetto completo

La G01 è un’auto che a prima vista fa subito percepire di non trovarsi di fronte al classico prodotto “made in China” che siamo abituati a vedere da anni, questo perché il disegno dell’auto è realizzato in Italia a Milano, nonostante la produzione si svolga in Cina.

E’ una vettura che ha una parte frontale caratterizzata dalla mascherina di forma esagonale con i 6 listelli cromati ed al centro il logo SWM. Il posteriore vede al il grande logo SWM a cui si raccordano i due fari un retrotreno sobrio ma comunque distinguibile.

Dal punto di vista motoristico si è scelta un’unità turbo 1.5 di cilindrata capace di sviluppare una potenza di 139 cavalli, un dato non esaltante che comunque si interfaccia molto bene con il cambio automatico a 7 rapporti (vi è anche la versione manuale e costa anche meno).

Il peso si fa indubbiamente sentire ma su strada le sospensioni fanno ottimamente il loro lavoro ed anche in città il comfort di marcia è molto buono.

Prezzi ottimi per quello che offre

La dotazione è completa sulla versione automatica, oltre al cruise control e alla frenata d’emergenza (assenti sulla base con il cambio manuale) di serie è equipaggiata con:

accesso keyless, sedili regolabili elettricamente e riscaldabili, piastra di ricarica smartphone wireless, sistema di infotainment da 10 pollici touchscreen con connettività Android Auto e Apple Car Play e clima automatico.

I prezzi sono di 23.990 euro per la versione con il cambio manuale a sei rapporti e di 25.990 euro per l’automatica full optional.