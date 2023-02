Test Drive Megane E-Tech Electric: prezzo, autonomia e prestazioni

Nuova Megane E-Tech Electric: può una full EV sostituire un modello termico così iconico e venduto? Durante questa prova su strada ci siamo fatti più volte questa domanda. Abbiamo analizzato non solo le caratteristiche tecniche, ma anche e soprattutto, le migliorie nella vita di tutti i giorni che l’elettrico dovrebbe portare a guidatore e passeggeri.

Megane E-Tech Electric: dimensioni e design

Tutte le dimensioni sono basate sulla nuova piattaforma CMF-EV. Si estende il passo per una lunghezza complessiva dell’auto di ben 4,20 metri. Rimangono invece compatte l’altezza e la larghezza totale, quest’ultima inferiore a 1,8 metri. La piattaforma modulare dedicata all’elettrico permette anche di abbassare moltissimo il baricentro con le batterie poste sotto al pianale, una soluzione, perfetta per la guida anche più dinamica.

Il design non è completamente nuovo, con rimandi netti e chiari alla attuale gamma E-Tech di Renault. Lo stile per le EV dell’Alleanza, con forti rimandi alle elettriche di Nissan, si contraddistingue per sbalzi ridotti e carrozzerie morbide e piene.

In questa Megane E-Tech Electric esternamente colpiscono subito i passaruota ampi e riempiti, le maniglie a scomparsa nelle portiere e le nuove firme ottiche davvero cattive sia frontalmente che nel portellone.

Megane E-Tech Electric: interni e infotainment

La tecnologia è protagonista degli interni grazie alla dashboard touch OpenR. Un tablet centrale ampio e reattivo, che controlla non solo l’infotainment ma anche e soprattutto l’auto, simile alle soluzioni che abbiamo già visto su altre famose full EV.

Una scelta strategica vincente che copre tutte le esigenze di guidatore e passeggeri 3.0 La navigazione è offerta da Google e meglio non si poteva chiedere.

Gli interni, soprattutto della nostra versione top di gamma in prova, sono davvero ben fatti. Quasi tutti i materiali della selleria sono riciclati e riassemblati per creare un abitacolo premium effetto pelle. Si sta comodi in 4 anche se le forme spioventi posteriori non garantiscono un buon comfort per i più alti. Lo spazio per i porta-oggetti è ben sfruttato con vani portiera e poggiolo scavati con plastiche dure. Il bagagliaio è di 440 litri, a suo favore, ospita gli ingombranti cavi di ricarica in un apposito spazio sotto al piano di carico.

Renault Megane E-Tech Electric: autonomia e ricarica

La sfida di un ottima autonomia con la batteria più sottile al mondo (per un modello elettrico) è stata brillantemente superata da Renault. Nella nostra prova non abbiamo mai sofferto gravi attacchi di ansia da autonomia, muovendoci su e giù tra passi di montagna e percorsi autostradali. Due le possibili scelte, 40 e 60 kWh, con rispettivamente fino a 300 e 470 km di autonomia dichiarati in WLTP.

Ci siamo trovati bene anche con la ricarica, la frenata rigenerativa conserva i km in città e la pompa di calore preriscalda le batterie per un rifornimento fast. Alla colonnina più veloce si fa il pieno in poco più di un’ora, mentre a casa ci vorranno ben 30h di stallo se arriviamo a 0 km di autonomia (dati riferiti alla versione EV60).

Test Drive e video ufficiale

Quando abbiamo visto per la prima volta la Megane E-Tech Electric, ci saremmo aspettati un’esperienza di guida buona anche in condizioni dinamiche: e così è stato. La motorizzazione elettrica in prova è piccante come una tipica EV, con punte di 300 Nm di coppia e 218 cavalli sempre pronti a scattare, ma non siamo stupiti da questo. Le qualità dinamiche di nuova Megane elettrica si nascondono nell’assetto e nel baricentro vicino all’asfalto.

Le sospensioni posteriori Parallel Link unite ad uno sterzo preciso e completamente nuovo, donano alla Megane E-Tech Electric una precisione nei cambi di direzione davvero notevole. Sia alle basse velocità per le manovre coadiuvate da telecamere e sensori, sia nelle curve divertenti livellando il rollio. In generale l’auto è rigida ma non scomoda, prediligendo i percorsi cittadini con una visuale ampia e un’ergonomia dedicata alla postura.

Durante il test drive abbiamo piacevolmente notato il lavoro fatto per l’acustica interna all’abitacolo. In autostrada non si sente il rotolamento degli pneumatici e gli agenti esterni sono notevolmente ridotti grazie all’insonorizzazione migliorata.

Gli ADAS sono un altro dei cavalli di battaglia di questo modello. Telecamere, sensori e radar creano una barriera virtuale intorno all’auto per sfruttare al massimo il software di guida assistita e per proteggere gli altri utenti della strada. Ci siamo trovati bene durante i lunghi viaggi con un mantenimento di corsia attivo al massimo della categoria. Forse un po’ invadenti i cicalini del posteggio che vanno regolati rispetto alle nostre capacità di manovra. Per la prova completa vi rimandiamo al video test drive ufficiale di Motorimagazine.

Renault Megane E-Tech Electric: prezzo

Il listino è stato recentemente aggiornato, e dopo un periodo di incertezza globale sui costi dei nuovi modelli, non ritroviamo particolari aumenti. La nuova Renault Megane E-Tech Electric parte da 36.950 euro per l’allestimento Equilibre (base) da 130 cavalli di potenza e 40 kWh di batteria (circa 300 km di autonomia). La versione più potente e accessoriata Iconic EV60, da 220 cavalli e 450 km di autonomia, ha un costo di 45.450 euro.