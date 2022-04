Tutte le nuove auto al 2022 New York Auto Show

Il 2022 New York Auto Show è ricco di novità davvero interessanti. Ecco le auto presentate.

Auto che fanno il loro debutto al 2022 New York Auto Show

Una delle più grandi star dello show di New York è europea. La Deus Vayanne, come è noto, è una hypercar a zero emissioni progettata in collaborazione con ItalDesign e Williams Advanced Engineering che sviluppa ben 2.200 CV e oltre 2.000 Nm di coppia, capace di una velocità massima di oltre 400 km/h e un tempo 0-100 km/h inferiore a 1,99 secondi.

Si prevede di andare in produzione di serie dal 2025 (questa informazione dovrebbe essere trattata con cautela, naturalmente) in un totale di 99 unità a un prezzo che non è stato annunciato ma che immaginiamo essere stratosferico.

Nella serie di concept car, i visitatori saranno in grado di scoprire una versione di alta classe del Chrysler Airflow EV, che è un fedele precursore del primo veicolo 100% elettrico del produttore. Questa versione, chiamata Graphite, combina il nero e il bronzo.

Per quanto riguarda Genesis, il marchio premium del gruppo Hyundai, presenta uno studio di una coupé 3 porte chiamata X Speedium Coupé, un’evoluzione di una showcar presentata l’anno scorso sobriamente chiamata X. Ciò dà un’idea dello stile dei futuri modelli a zero emissioni del produttore, non le caratteristiche tecniche perché rimangono sconosciute.

Torniamo a veicoli più concreti (letteralmente) con i SUV. Il gruppo Hyundai-Kia, che è sicuramente molto presente allo show di quest’anno, ha approfittato del New York Show per svelare le versioni ridisegnate della Hyundai Palisade e Kia Telluride.

Subaru, che ha più successo dall’altra parte dell’Atlantico, presenta una Outback rivista, sulla quale torneremo.

Altre novità

Un’altra novità Subaru, ma che conosciamo bene, è il SUV elettrico Solterra, gemello del Toyota bZ4X, che sta facendo un bagno nella “grande mela”. Sono esposti anche modelli che sono stati presentati poco tempo fa, come la Toyota GR Corolla, una versione piccante della compatta giapponese che non avremo qui, o la ID.

Buzz di Volkswagen. Il Nissan Pathfinder continua la sua carriera negli Stati Uniti e beneficia anche di un recente restyling e di una nuova versione Rock Creek.

L’ultima Lamborghini Huracan Tecnica, presentata all’inizio di questa settimana, è anche in mostra a New York. Infine, lo sconosciuto Indi EV sta aprendo gli ordini per il suo SUV elettrico One. Si tratta di un modello le cui dimensioni sono a metà strada tra quelle di una Tesla Model Y e una Model X.