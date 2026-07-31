Vendite auto elettriche 2026: crescita record in Europa, Cina stabile, USA in calo

Il mercato globale delle auto elettriche continua a registrare una crescita impressionante. Nel secondo trimestre del 2026, le vendite di vetture full electric (BEV) e ibride plug-in (PHEV) hanno raggiunto i 5,3 milioni di unità, con un aumento del 35% rispetto al primo trimestre. Questo trend positivo ha portato il primo semestre a chiudersi con 9,2 milioni di immatricolazioni.

Tuttavia, dietro questa crescita si nascondono dinamiche diverse tra le varie regioni del mondo. Mentre l’Europa accelera, Cina e Stati Uniti mostrano segnali contrastanti. Scopriamo insieme i dettagli di questa rivoluzione green.

L’Europa guida la rivoluzione elettrica

Oltre 90 Paesi hanno registrato un aumento delle vendite di auto elettriche, con 50 mercati che hanno addirittura stabilito un record trimestrale. Tra le aree più dinamiche figurano Australia, Brasile, India, Corea del Sud e Vietnam, dove le immatricolazioni di aprile-giugno sono quasi raddoppiate rispetto allo stesso periodo del 2026.

La crescita in Europa, insieme a quella di America Latina e Sud-est asiatico, ha convinto l’Agenzia Internazionale dell’Energia (IEA) ad alzare le stime di consegne a fine anno. Le auto elettriche rappresenteranno il 29% delle immatricolazioni mondiali, pari a circa 23 milioni di unità.

Cina: stabilità e primati

In Cina, l’IEA prevede una stabilità delle vendite rispetto all’anno precedente, anche se oltre il 60% delle nuove auto nel Paese sarà elettrico. Si tratterà di un primato significativo, che dimostra la forte spinta verso la mobilità sostenibile.

Nonostante il calo delle vendite interne, la Cina continua a esportare un numero crescente di veicoli elettrici. Nei primi sei mesi del 2026, il Paese ha spedito all’estero quasi lo stesso numero di auto elettriche del 2026. L’IEA stima che oltre 1 milione di veicoli elettrici cinesi sia oggi sui mercati internazionali, pronto ad alimentare la crescita soprattutto nei Paesi emergenti.

Stati Uniti: il calo degli incentivi

Gli Stati Uniti continuano a pagare lo stop agli incentivi federali di e l’allentamento delle norme sui consumi. Questo ha portato a un rallentamento delle vendite di auto elettriche, in contrasto con la crescita registrata in altre parti del mondo.

Tuttavia, la situazione potrebbe cambiare in futuro, con l’introduzione di nuovi incentivi e politiche a favore della mobilità sostenibile. Nel frattempo, il mercato delle auto elettriche negli USA rimane in attesa di nuovi stimoli.

L’Europa guida la rivoluzione green, mentre Cina e Stati Uniti mostrano segnali contrastanti. La crescita delle vendite di auto elettriche continua a essere un fenomeno globale, con prospettive sempre più promettenti per il futuro.