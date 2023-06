Una concept car o un veicolo promozionale? Un po' entrambe le cose. Questo Maggiolino avvistato per le strade di Parigi è una futura star, ma non come si potrebbe pensare...

La terza iterazione del Maggiolino Volkswagen è uscita silenziosamente di scena per il 2019. Ufficialmente, il marchio non ha previsto il suo ritorno in catalogo. Tuttavia, una scintillante e futuristica “Cox” è stata avvistata per le strade di Parigi. Che cos’è?

Gioviale e maliziosa, questa Volkswagen Beetle laccata di rosso ha qualcosa di intrigante. Particolarmente accattivanti sono i suoi finestrini grigi, che ricoprono tutte le portiere con un motivo di punti (come quelli dell’omonimo insetto) in una sfumatura che ricorda la concept car Opel GT.

Un nuovo Maggiolino Volkswagen avvistato a Parigi: tutti i dettagli

Il muso ricorda ovviamente il Maggiolino, con i suoi fari rotondi, ma con un design raffinato – ripreso nella parte posteriore – che richiama chiaramente i modelli elettrici di VW. Non aspettatevi che il Maggiolino torni in gamma, nemmeno in modalità elettrica. Anche se Herbert Diess, ex CEO di Volkswagen, ha suggerito che la piattaforma elettrica MEB sarebbe perfettamente compatibile con una silhouette emozionale.

Tra il 1968 e il 1997 la Disney ha prodotto 5 film con “Herbie”, oltreoceano, o “Choupette”, in patria, il Maggiolino tornerà a far parlare di sé. Si tratta di un nuovo episodio del film d’animazione Miraculous.

Questo Maggiolino rivisitato avrà come protagonista Ladybug. La casa automobilistica tedesca ha anche colto l’occasione per presentare una versione 3D del nuovo Combi elettrico Volkswagen ID. Buzz, il concept ID. Crozz, da cui deriva il SUV ID.4, e la concept car ID. Vizzion, che ha anticipato la berlina ID.7. Un product placement che non fa le cose a metà!

LEGGI ANCHE: