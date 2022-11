Volkswagen Multivan ibrido plug-in: le caratteristiche

In vendita dal 2021, ecco tutte le caratteristiche di questa versione ibrida.

Lanciato con il rinnovo del modello, il Volkswagen Multivan ibrido plug-in è basato sulla piattaforma MQB. Esteticamente, eredita le stesse linee delle versioni con motore a combustione.

In termini di dimensioni, il nuovo Multivan è largo 1,95 metri, lungo 4,97 metri e alto 1,90 metri con un passo di 3,12 metri.

È disponibile anche in versione lunga. Con un passo identico, si estende a 5,17 m. Dotato di tre file di sedili, può ospitare fino a sette passeggeri.

In termini di volume di carico, la versione base può contenere fino a 469 litri e la versione lunga fino a 763 litri.

Propulsione e prestazioni del Volkswagen Multivan ibrido plug-in

Basato sulla stessa configurazione tecnica della Passat GTE, il Multivan eHybrid combina un motore elettrico da 85 kW (116 CV) con un motore a benzina a quattro cilindri da 1.395 cm3 in grado di produrre fino a 110 kW (150 CV).

Quando i due motori sono combinati, il sistema può sviluppare fino a 160 kW di potenza (218 CV) e 350 Nm di coppia. Il sistema è controllato da un cambio automatico DSG a 6 rapporti.

Con non meno di 218 CV e 350 Nm di coppia, viene presa alla sprovvista sulle strade bagnate! Non è raro vedere il sistema di controllo della trazione lampeggiare freneticamente durante un’accelerazione media, quando si vuole solo entrare in una rotonda senza trascinarsi.

Va detto che a meno che non si accarezzi l’acceleratore, il motore termico si avvia un po’ bruscamente, più che in altre ibride della marca.

Questo problema è molto meno pronunciato nella versione a combustione interna TSI da 204 CV che abbiamo anche potuto testare. Quest’ultima è più liscia ed è servita da una trasmissione DSG a 7 marce che è più facile da dimenticare nell’uso quotidiano rispetto al DSG 6 dell’ibrido. Resta il fatto che solo quest’ultimo vi permetterà di percorrere circa 40 km in città senza bruciare una goccia di benzina grazie alla sua batteria da 10,4 kWh.

Di conseguenza, potrete registrare un consumo inferiore a 6 l/100 km su un centinaio di chilometri. Non male per un veicolo di 2,1 tonnellate!

Batteria e autonomia del Volkswagen Multivan Plug-in Hybrid

Alimentata da una batteria da 13 kWh, la versione ibrida plug-in del Multivan dichiara un’autonomia fino a 50 km con una singola carica.

Le caratteristiche di ricarica non sono state annunciate, ma immaginiamo che saranno simili a quelle degli altri modelli del gruppo, che dispongono di un caricatore da 3,6 kW. Ciò significa che la ricarica richiede circa 4,5 ore.

Lancio sul mercato e prezzo del Multivan eHybrid

Il Volkswagen Multivan eHybrid è in vendita dal 2021. Il prezzo parte da 53.850 per la versione Space e 66.085 euro per la versione Style.

LEGGI ANCHE: