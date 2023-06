Xpeng sta prendendo ordini per il suo crossover SUV G6 a un prezzo molto aggressivo. Mentre alcuni produttori europei sono già preoccupati per i cinesi, potrebbe esserci una pulizia sul loro territorio. GAC, SAIC Geely, BYD, Great Wall e Xpeng si contendono un mercato di 25 milioni di auto nuove all’anno, e un bel po’ di auto elettriche.

Una guerra dei prezzi che potrebbe già spremere alcuni marchi non abbastanza forti. Tra questi, Xpeng, che fatica a farsi strada tra i colossi (BYD, SAIC…). Ma Xpeng sta lanciando in Cina un modello che sembra già molto interessante, almeno sulla carta. Il SUV compatto G6 (segmento C “esteso”, dalla Peugeot 3008 e Renault Austral alla Tesla Model Y) sembra offrire molto a un prezzo che farebbe invidia a qualsiasi marchio europeo.

Xpeng G6: caratteristiche, autonomia, prezzi

Il G6 vanta una serie di caratteristiche all’avanguardia, tra cui un’aerodinamica avanzata (il Cx è stato annunciato a 0,24, ma non è stato indicato l’SCx), un uso massiccio dell’alluminio e soprattutto batterie da 800 V con elettronica di potenza al carburo di silicio… (un materiale ancora raro nei veicoli ibridi ed elettrici), l’Xpeng G6 adotta anche un sistema Lidar per la guida autonoma e una sospensione posteriore controllata in grado di abbassarsi in base alla velocità (active aero)!

La gamma cinese comprende due versioni: una a due ruote motrici da 296 CV e 440 Nm e una a quattro ruote motrici da 487 CV e 660 Nm. Anche in questo caso, sono previste due opzioni di batterie: una da 66 kWh con chimica LFP (litio ferro fosfato) e una seconda da 87,5 kWh con chimica NMC (nichel manganese cobalto).

Xpeng dichiara un’autonomia di 755 km nel ciclo cinese, con 300 km recuperati in soli 10 minuti. Su quest’ultimo punto, il carburo di silicio migliora effettivamente la potenza di ricarica e la durata, ma l’autonomia effettiva sarà molto inferiore, pur rimanendo più che accettabile per un veicolo venduto a… 33 000 € !

Xpeng lancerà il G6 a un prezzo di 255.000 yuan, rispetto ai 312.000 yuan di una Tesla Model Y di dimensioni simili. Soprattutto, Xpeng intende vendere il G6 in Europa. Anche se sulla carta può sembrare una buona idea, resta il fatto che Xpeng, come BYD o Great Wall Motors, non ha alcuna immagine in Europa.

